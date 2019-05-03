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03 мая 2019, пятница, 21:18 15
Жизнь 2019-05-03T21:19:46+03:00
Українські Новини
В Ивано-Франковске открыли первую кованую скульптуру в воздухе

В Ивано-Франковске открыли первую кованую скульптуру в воздухе

Скульптуру в воздухе
Скульптуру в воздухе "Мои Птицы" в Ивано-Франковске. Фото: facebook.cоm/ruslan.martsinkiv

Сегодня в Ивано-Франковске стартовал уже традиционный, XVII Международный фестиваль "Праздник кузнецов", в рамках которого открыли первую кованую скульптуру в воздухе "Мои Птицы".

Крылатых "повесили" на тросы, в проходе между улицей Галицкой и Майданом Шептицкого, пишет "Фіртка".

Автор композиции Василий Гудыма - кузнец из села Толстое, что на Тернопольщине.

"Праздник кузнецов" - традиционный ежегодный Международный кузнечный фестиваль, был основан еще в 2001 году. Проводится ко Дню города и длится три дня.

Скульптуру в воздухе Скульптуру в воздухе "Мои Птицы" в Ивано-Франковске. Фото: facebook.cоm/ruslan.martsinkiv

Сейчас праздник - один из крупнейших кузнечных фестов в Восточной Европе. Идея фестиваля принадлежит известному Франковском кузнецу Сергею Полуботько.

Фестиваль кузнечного искусства пройдет с 10.00 до 18.00 на площади Бастиона.

"Праздник кузнецов" посетили мастера из Австрии, Нидерландов, Великобритании, России, Румынии, Турции, США и других стран. Также впервые приехали представители из Китая.

В этом году организаторы решили привлечь внимание к проблемам экологии.

По словам соорганизатора действа Сергея Полуботько, пока на фестивале присутствовали представители 18 стран. Но еще доезжают участники.

"У нас началось возрождение строительства лодок. Ребята обратились к нам, чтобы мы сделали якоря. Кроме того, мы имеем много партнерских городов, с которыми мы можем продолжить эту тему. В этом году мы начали делать художественно-скульптурный тренд. Эта выставка уже существует в Вагабунда, в 14 часов мы ее откроем, там же состоится конференция. в этом году мы хотим издать каталог конференции, чтобы он был в свободном доступе для ученых. И я надеюсь, что это станет платформой для молодых ученых чтобы развивать эту отрасль", - отмечает Сергей Полуботько.

Фестиваль Фестиваль "Праздник кузнецов". Фото: "Фиртка"

Как сообщали Українаські Новини, в центре Ивано-Франковска прошло красочное театральное шествие.

В прошлом году в Ивано-Франковск съехались кузнецы с 11 стран мира.

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