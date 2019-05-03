В Ивано-Франковске открыли первую кованую скульптуру в воздухе

Сегодня в Ивано-Франковске стартовал уже традиционный, XVII Международный фестиваль "Праздник кузнецов", в рамках которого открыли первую кованую скульптуру в воздухе "Мои Птицы".\r\nКрылатых "повесили" на тросы, в проходе между улицей Галицкой и Майданом Шептицкого, пишет "Фіртка".\r\nАвтор композиции Василий Гудыма - кузнец из села Толстое, что на Тернопольщине.\r\n"Праздник кузнецов" - традиционный ежегодный Международный кузнечный фестиваль, был основан еще в 2001 году. Проводится ко Дню города и длится три дня.\r\n\r\n\r\nСкульптуру в воздухе "Мои Птицы" в Ивано-Франковске. Фото: facebook.cоm\/ruslan.martsinkiv\r\nСейчас праздник - один из крупнейших кузнечных фестов в Восточной Европе. Идея фестиваля принадлежит известному Франковском кузнецу Сергею Полуботько.\r\nФестиваль кузнечного искусства пройдет с 10.00 до 18.00 на площади Бастиона.\r\n"Праздник кузнецов" посетили мастера из Австрии, Нидерландов, Великобритании, России, Румынии, Турции, США и других стран. Также впервые приехали представители из Китая.\r\nВ этом году организаторы решили привлечь внимание к проблемам экологии.\r\nПо словам соорганизатора действа Сергея Полуботько, пока на фестивале присутствовали представители 18 стран. Но еще доезжают участники.\r\n"У нас началось возрождение строительства лодок. Ребята обратились к нам, чтобы мы сделали якоря. Кроме того, мы имеем много партнерских городов, с которыми мы можем продолжить эту тему. В этом году мы начали делать художественно-скульптурный тренд. Эта выставка уже существует в Вагабунда, в 14 часов мы ее откроем, там же состоится конференция. в этом году мы хотим издать каталог конференции, чтобы он был в свободном доступе для ученых. И я надеюсь, что это станет платформой для молодых ученых чтобы развивать эту отрасль", - отмечает Сергей Полуботько.\r\n\r\n\r\nФестиваль "Праздник кузнецов". Фото: "Фиртка"\r\nКак сообщали Українаські Новини, в центре Ивано-Франковска прошло красочное театральное шествие.\r\nВ прошлом году в Ивано-Франковск съехались кузнецы с 11 стран мира.