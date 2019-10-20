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20 жовтня 2019, неділя, 19:35 5
Кабмін 2019-10-20T19:38:47+03:00
Українські Новини
Кабмін придумав, як буде розвивати Карпати і затвердив держпрограму

Кабмін придумав, як буде розвивати Карпати і затвердив держпрограму

Програма розвитку

Кабінет Міністрів затвердив державну програму розвитку Карпат на 2020-2022 роки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

Зазначається, що програма спрямована на поліпшення соціального й економічного розвитку Карпат, підвищення транспортної доступності окремих гірських територій і передбачає широке коло питань: побудова доріг, створення нових робочих місць, розвиток туризму в регіоні Карпат, зокрема Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей.

Також раніше повідомлялося, що в Карпатах через зливи розвалився міст і зійшли зсуви.

У минулому році веб-камери в Буковелі, Драгобраті та інших курортах "показали" готовність сезону: ціни на житло і ski-паси.

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