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20 жовтня 2019, неділя, 14:48 31
Суспільство 2019-10-20T20:00:04+03:00
Українські Новини
В Одесі почали випробовувати найдовший трамвай в Україні

В Одесі почали випробовувати найдовший трамвай в Україні

Транспорт, Трамвай, Одеса
Новий трамвай. Фото: Дмитро Жеман
Новий трамвай. Фото: Дмитро Жеман

вночі на вулиці Одеси вперше вийшов трисекційний вагон Одіссей MAX, який є найдовшим в Україні. Про це повідомив директор підприємства КП Одесміськелектротранс Дмитро Жеман на своїй сторінці в Facebook.

"Коли настає ніч, місто порожніє і поринає в темряву, на вулиці виїжджають вони – трамваї. Ось такі у нас сьогодні були нічні покатушки, з Одіссей МАХ", – написав Жеман.

Почати випробування нового вагона вирішили з маршруту №18. Обкатка пройшла успішно. Одіссей МАХ чекають випробування і на інших трамвайних маршрутах, після чого він вийде на лінію.

Працювати трисекційний вагон буде на маршруті №26 (Старосенная площа – 11-а станція Люстдорфської дороги).

Довжина трамвая Одіссей МАХ складає майже 31 метр. Він складається з трьох секцій на базі кузова TatraT3 і здатний перевозити до 280 пасажирів одночасно при 62 посадочних місцях. Вартість трамвая становить 18 млн гривень, у той час як західні аналоги – 1,5 млн євро.

А от раніше одеський трамвай не витримав великого пасажира і позбувся вікна.

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