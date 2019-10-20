Апаршина призначили головою Департаменту оборони в Офісі президента

Іван Апаршин очолив Директорат з питань національної безпеки і оборони Офісу президента. Про це сам Апаршин розповів виданню theБабель.

"Так, це правда, мене призначили 18 жовтня", - повідомив Апаршин.

При цьому на сайті глави держави документ про призначення поки відсутня.

У 2007 році, коли посаду міністра оборони обіймав Анатолій Гриценко, Апаршин був призначений главою інспекції в Міністерстві оборони, а потім - помічником Гриценко за організаційно-аналітичного забезпечення.

Далі він працював першим заступником голови Управління оборонно-мобілізаційної роботи. В 2010-2011 роках, коли президентом був Віктор Янукович, Апаршин обіймав посаду начальника Управління оборонної політики і політики безпеки, а з 2011 по 2014 був заступником директора Департаменту фахової експертизи та начальником Управління експертизи у сфері безпеки і оборони, Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Як повідомляли Українські Новини, Іван Апаршин, не рекомендував закінчувати війну на Донбасі військовим шляхом, виступає проти відновлення Україною володіння ядерною зброєю.