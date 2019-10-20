Картопля подешевшала до середини осені: скільки коштує овоч на ринках

Цього тижня, з 14 по 20 жовтня, на ринках України спостерігалося зниження цін на картоплю. Про це повідомляє EastFruit.

Так, повідомляється, що виробники падіння цін на картоплю пов'язують з ослабленням активності покупців, у той час як пропозиція на ринку залишалося досить об'ємним за рахунок регулярних поставок імпортного картоплі.

Наголошується, що, станом на 18 жовтня, продаж картоплі здійснювався в межах 8-11 грн/кг ($0,32-0,44/кг), що в середньому на 8% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня. При цьому знижували ціни, як правило, виробники, які не планували тривалого зберігання продукції. У той же час великі господарства йшли на поступки неохоче і в більшості своїй відмовлялися від реалізації за поточними цінами.

"Тим не менш, середня оптова ціна на картоплю стандартної якості на сьогоднішній день є рекордно високою, тому виробники не особливо переживають через зниження цін на продукцію. Однак більшість фермерів і раніше вважають, що ціни на картоплю в зимовий та весняний період будуть набагато вище, ніж зараз, тому намагаються продавати лише ту продукцію, яка не підлягає тривалому зберіганню, а якісну продукцію закладають в картоплесховища", - йдеться в повідомленні.

Однак варто звернути увагу, що ціна на картоплю в Україні наразі в середньому вже в 3,3 рази вище, ніж в аналогічний період минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, цибуля злетіла в ціні на 22% за тиждень: за скільки продають овоч.