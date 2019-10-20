Австралійський лайнер провів найдовший в історії політ без пересадок

Перший в історії безпосадочний рейс між США та Австралією був успішно проведений австралійською авіакомпанією Qantas. Про це повідомляє Business insider.

Так, повідомляється, лайнер самого тривалого перельоту в історії приземлився в Сіднеї, після того як провів у повітрі 19 годин 16 хвилин.

Наголошується, що на борту лайнера перебували всього 50 осіб - 40 пасажирів і 10 членів екіпажу, включаючи чотирьох чергових пілотів.

Кожному пасажиру, який брав участь у знаковому авіарейсі, виділили місце бізнес-класу, яке можна було переобладнати в ліжко.

Однак, за даними видання, що подібні польоти з повним завантаженням пасажирів виконувати поки неможливо, оскільки більш тяжка навантаження зменшить довжину польоту.

У планах компанії також випробувати безпосадочний рейс з Лондона до Сіднея.

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