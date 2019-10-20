підписатися на розсилку
24.85 25.25
27.45 28.05
˟
20 жовтня 2019, неділя, 12:25 21
Австралія 2019-10-20T12:59:39+03:00
Українські Новини
Австралійський лайнер провів найдовший в історії політ без пересадок

Австралійський лайнер провів найдовший в історії політ без пересадок

Авіапереліт, Авіарейс, Австралія
Літаки. Фото: pixabay
Літаки. Фото: pixabay

Перший в історії безпосадочний рейс між США та Австралією був успішно проведений австралійською авіакомпанією Qantas. Про це повідомляє Business insider.

Так, повідомляється, лайнер самого тривалого перельоту в історії приземлився в Сіднеї, після того як провів у повітрі 19 годин 16 хвилин.

Наголошується, що на борту лайнера перебували всього 50 осіб - 40 пасажирів і 10 членів екіпажу, включаючи чотирьох чергових пілотів.

Кожному пасажиру, який брав участь у знаковому авіарейсі, виділили місце бізнес-класу, яке можна було переобладнати в ліжко.

Однак, за даними видання, що подібні польоти з повним завантаженням пасажирів виконувати поки неможливо, оскільки більш тяжка навантаження зменшить довжину польоту.

У планах компанії також випробувати безпосадочний рейс з Лондона до Сіднея.

Як повідомляли Українські Новини, в Швеції більша частина населення відмовилася від авіаперевезень на знак захисту клімату.

Тим часом в Україні відкрилися нові авіанапрямки: куди і за скільки можна бюджетно злітати восени.

Більше новин про: Авіапереліт Авіарейс Австралія

Архів
Новини
Картопля подешевшала до середини осені: скільки коштує овоч на ринках 13:15
Судно Ocean Freedom. Фото: Facebook/Андрій Клименко
В Чорне море увійшов суховантаж з катерами від США для ВМС України 12:50
Австралійський лайнер провів найдовший в історії політ без пересадок 12:25
Сьогодні київська підземка може змінити роботу через матч на НСК "Олімпійський" 12:00
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян
Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку 11:33
більше новин
Рада прийняла держбюджет-2020 в першому читанні 15:26
Імпортована в Бурштинський енергоострів електроенергія продається на 26% дорожче виробленої на БуТЕС, - Бутенко 10:31
Олександр Гвоздик - Артур Бетербієв. Скринштр відео Інтера
Гвоздик нокаутом програв Бетербієву бій за два пояси чемпіона світу 09:44
Електронні РРО будуть безкоштовними, - голова податкової Сергій Верланов 12:41
Костянтин Захаренко. Фото: телекритика
Чотири дні під вартою: Екс-директор КРРТ отримав 100 тис. гривень моральної компенсації 15:15
більше новин
РФ визнала українців і білорусів "носіями російської мови", спростивши для них отримання громадянства 08:50
Населення України стрімко скорочується: кількість жителів опустилася нижче позначки 42 млн 18:25
Пенсійний фонд знизив показник середньої зарплати для пенсії 06:40 Інфографіка
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян
Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку 11:33
Київська МАН і американська Intela домовилися щодо співпраці в освітніх інформтехнологіях 14:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok