Місія МВФ приїде в Україну на початку листопада, - Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов очікує приїзду в Україну місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) на початку листопада.

Про це Милованов написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Проведені успішні зустрічі з МВФ, Світовим банком, ЄБРР та іншими міжнародними фінансовими організаціями. Ключове досягнення - повернення місії МВФ в Київ через пару тижнів. Вдалося переконати міжнародних партнерів, що ми серйозний і професійний уряд. Також вдалося знайти шлях вперед з питань банківської системи, зокрема Привату та інших банків, де є неповернення кредитів", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів розраховує на підписання нової програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом у грудні.

Тим часом Місія Міжнародного валютного фонду виступає за прискорення судової реформи, боротьбу з корупцією і скорочення ролі олігархів у економіці. У місії зазначили, що ріст зарплати повинен відповідати зростанню продуктивності праці для забезпечення конкурентоспроможності. Місія МВФ працювала в Україні з 12 по 26 вересня, проте поїхала без результату.