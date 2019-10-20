У Хмельницькому громадянин Туреччини влаштував ДТП, загинула 11-річна дівчинка

У Хмельницькому в результаті ДТП з мотоциклом і легковим автомобілем померла 11-річна дівчинка. Про це повідомляє прес-служба Хмельницької області.

Так, повідомляється, що 69-річний громадянин Туреччини не надав перевагу в русі мотоциклістові і збив його, в результаті чого мотоцикл в некерованому стані відкинуло у постраждалу дівчинку.

"В результаті аварії мотоцикліст отримав тілесні ушкодження у вигляді численних переломів і був госпіталізований в травматологію", - йдеться в повідомленні.

Дівчинку з тяжкими травмами у стані шоку відправили в реанімаційне відділення обласної лікарні, де вона померла.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Винному в аварії загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Як повідомляли Українські Новини, в Хмельницької області легковик влетів в електроопору, загинули 4 людини.