підписатися на розсилку
24.85 25.25
27.45 28.05
˟
  • Новини
  • Події
  • У Хмельницькому громадянин Туреччини влаштував ДТП, загинула 11-річна дівчинка
20 жовтня 2019, неділя, 08:25 21
Події 2019-10-20T10:15:02+03:00
Українські Новини
У Хмельницькому громадянин Туреччини влаштував ДТП, загинула 11-річна дівчинка

У Хмельницькому громадянин Туреччини влаштував ДТП, загинула 11-річна дівчинка

ДТП, смертельна ДТП, ДТП у Хмельницькій області
ДТП у Хмельницькому. Фото: Нацполіція
ДТП у Хмельницькому. Фото: Нацполіція

У Хмельницькому в результаті ДТП з мотоциклом і легковим автомобілем померла 11-річна дівчинка. Про це повідомляє прес-служба Хмельницької області.

Так, повідомляється, що 69-річний громадянин Туреччини не надав перевагу в русі мотоциклістові і збив його, в результаті чого мотоцикл в некерованому стані відкинуло у постраждалу дівчинку.

"В результаті аварії мотоцикліст отримав тілесні ушкодження у вигляді численних переломів і був госпіталізований в травматологію", - йдеться в повідомленні.

Дівчинку з тяжкими травмами у стані шоку відправили в реанімаційне відділення обласної лікарні, де вона померла.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Винному в аварії загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Як повідомляли Українські Новини, в Хмельницької області легковик влетів в електроопору, загинули 4 людини.

Більше новин про: ДТП смертельна ДТП ДТП у Хмельницькій області

Архів
Новини
Місія МВФ приїде в Україну на початку листопада, - Милованов 10:05
Цибуля злетіла в ціні на 22% за тиждень: за скільки можна купити овоч 09:40
Смертельна ДТП з мотоциклом на Гостомельській трасі. Фото: Інформатор
У Києві дівчина-байкер загинула в ДТП на Гостомельській трасі 09:16
РФ визнала українців і білорусів "носіями російської мови", спростивши для них отримання громадянства 08:50
У Хмельницькому громадянин Туреччини влаштував ДТП, загинула 11-річна дівчинка 08:25
більше новин
Рада прийняла держбюджет-2020 в першому читанні 15:26
British American Tobacco зупинила виробництво в Україні через "маржу Холодова", - ЗМІ 12:34
Українська влада зробила держзлочин, втрутившись в політичне протистояння США, - Дмитро Співак 10:17 Відео
Ukrlandfarming заявив про збільшення в 2-4 рази врожайності посівів завдяки кластерній системі 11:17
Цибуля злетіла в ціні на 22% за тиждень: за скільки можна купити овоч 09:40
більше новин
Гладковському вручили дві підозри 13:10
Населення України стрімко скорочується: кількість жителів опустилася нижче позначки 42 млн 18:25
Пенсійний фонд знизив показник середньої зарплати для пенсії 06:40 Інфографіка
Київська МАН і американська Intela домовилися щодо співпраці в освітніх інформтехнологіях 14:42
РФ визнала українців і білорусів "носіями російської мови", спростивши для них отримання громадянства 08:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok