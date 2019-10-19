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19 жовтня 2019, субота, 23:22 5
Події 2019-10-20T00:00:01+03:00
Українські Новини
У Дніпрі в смертельній ДТП загинув поліцейський

У Дніпрі в смертельній ДТП загинув поліцейський

смертельна ДТП, ДТП з поліцейськими
ДТП в Днипре. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion
ДТП в Днипре. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

В Дніпрі у ДТП загинув поліцейський, ще дві людини отримали травми. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Аварія сталася сьогодні, 19 жовтня, близько 17:00. Попередньо встановлено, що співробітник поліції, перебуваючи поза службою, рухався на власному автомобілі Ford Fiesta по Полтавському шосе. В районі перехрестя з вул. Белградській він виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого сталося зіткнення чотирьох автомобілів.

Внаслідок ДТП співробітник поліції загинув на місці, ще дві людини – жінка і дитина, доставлені в лікарню.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, що під Черніговом поліцейський смерть збив велосипедиста.

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