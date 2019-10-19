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19 жовтня 2019, субота, 21:23 18
Верховна Рада і партії 2019-10-19T21:32:04+03:00
Українські Новини
В Україні хочуть скасувати люстрацію: "Слуга народу" внесла до Ради законопроект

В Україні хочуть скасувати люстрацію: "Слуга народу" внесла до Ради законопроект

Люстрація, Партія
Верховна Рада. Фото: wikipedia
Верховна Рада. Фото: wikipedia

Народний депутат від Слуги народу Максим Бужанський вніс законопроект № 2287 про скасування закону про люстрацію. Про це йдеться на сайті Верховної Ради, передають Українські Новини.

Текст законопроекту про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про очищення влади" відсутній.

Як повідомляли Українські Новини, 16 жовтня 2014 року закон про люстрацію вступив в силу.

17 жовтня 2019 року ЄСПЛ визнав люстрацію чиновників в Україні такою, що порушує права людини. У своєму рішенні ЄСПЛ одноголосно встановив порушення ст. 6 (право на справедливий судовий розгляд) Європейської конвенції з прав людини у зв'язку з дуже тривалим розглядом справ заявників в українських судах, а також порушення ст. 8 (право на повагу до приватного життя).

ЄСПЛ зазначив, що люстрація в Україні застосовувалася до дуже широкого кола осіб і призвела до звільнення заявників тільки на тій підставі, що вони займали посади на державній службі протягом більш ніж 1 року за часів президентства Віктора Януковича, або на підставі заняття посад в партії до 1991 року.

Євросуд наголосив, що закон про люстрацію не встановив конкретні незаконні дії зазначених чиновників.

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