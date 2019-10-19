Дика куниця забігла в кулуари Ради в день прийняття Держбюджету-2020

У Києві увечері 18 жовтня, коли Рада прийняла держбюджет-2020 в першому читанні, а пленарний тиждень вже закінчився, в кулуари парламенту забігла дика, куниця. Тварина злякано шукало вихід з будівлі, пізніше пухнастого гостя зловили і випустили на волю. Про це повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк в Facebook.

"Пленарний тиждень у Раді закінчилася несподівано. Знав, що в парламенті можна побачити різне, але навіть мене такий гість здивував. Як у кулуарах з'явилася ця дика куниця, питання", — прокоментував ситуацію депутат.

Також депутат зняв на відео перелякане звірятко. Як гість потрапив у будинок, невідомо. "Потрапив у звіринець", - прокоментували пост користувачі соцмережі.