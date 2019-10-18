Школярка випала з автобуса і загинула через ями на дорозі

У Тернопільській області неповнолітня на ходу випала з рейсового автобуса і померла в лікарні в результаті отриманих травм. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Нещастя сталося 18 жовтня близько 15:00. Дівчинка їхала з Тернополя додому Підволочиський район на автобусі Кам'янець-Подільський-Тернопіль.

"Між селом Колодіївка і Скалатом колесо автобуса потрапило в яму. Неповнолітня зачепила ручку від дверей, і вона відкрилася. Дитина випала на асфальт і вдарився головою", - йдеться в повідомленні поліції.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група і бригада швидкої допомоги. Постраждалу госпіталізували до лікарні, але врятувати їй життя не вдалося. Колесо автобуса потрапило в яму, неповнолітня зачепила ручку від дверей, і вона відкрилася, описали інцидент в поліції.

Як повідомляли Українські Новини, у київського автобуса відірвалося дно, коли він наїхав на "лежачого поліцейського", а на трасі "Київ-Чоп" перекинувся в кювет автобус з туристами. Раніше в Житомирській області на смерть замерзла 21-річна дівчина, яку посеред ночі виставили з маршрутки