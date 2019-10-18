Із прийняттям держбюджету-2020 Дніпро отримає 1 млрд гривень на аеропорт

18 жовтня народні депутати України проголосували в 1-му читанні за внесення поправок до державного бюджету на 2020 рік. Зокрема, в проекті держбюджету враховані правки про виділення коштів на реконструкцію аеропорту в місті Дніпро.

Про це повідомило інтернет-видання "Інформатор".

За проект постанови про висновки і пропозиції до проекту закону України про державний бюджет України на 2020 рік проголосували "за" 225 нардепів, а "проти" - 38 народних обранців. Це голосування говорить про те, що бюджет на 2020 рік прийнятий в 1-му читанні.

Всього комітети Верховної Ради України розглянули 2 176 правок, з них до проекту держбюджету внесли 772 правки і скасували 1 404 пропозиції. До 2 листопада мають бути готові правки до бюджету для 2-го читання.

Нагадаємо, що у поправках закладений 1 млрд гривень на будівництво міжнародного аеропорту "Дніпро".

На що підуть ці гроші

Про підтримку авіасполучення для дніпрян говорив під час свого першого візиту до Дніпра Президент України Володимир Зеленський. "Ми зробимо і допоможемо вам. Кошти будуть, тому що ми розуміємо, що таке для міста-мільйонника аеропорт", - сказав Президент в липні цього року. Намір не залишати Дніпро без нормального аеропорту підтвердив глава держави ще раз 10 жовтня під час прес-марафону. "Відповідь одна: ми будемо будувати в Дніпрі аеропорт. Нічого не відкладається. У 2020 році ми будемо будувати аеропорт і не лише у Дніпрі", - сказав Зеленський.

Після внесення правок до проекту держбюджету гроші на злітно-посадкову смугу з'явилися. "Бюджетний комітет Верховної Ради вніс окремим рядком до законопроекту держбюджету-2020 програму проектування та будівництва міжнародного аеропорту "Дніпро". На неї запланований 1 млрд гривень. Тобто це те, що обіцяв Дніпропетровщині Президент", - написав у середині жовтня на своїй сторінці у соціальної мережі Facebook нардеп Сергій Демченко.

Гроші, які закладені до проекту держбюджету для аеропорту Дніпра - 1 млрд гривень, держава повинна витратити на злітну смугу та радіомаякову систему. Будівництвом терміналу займеться інвестор - власник групи DCH Олександр Ярославський. Про це 3 жовтня цього року говорили в Дніпропетровській обласній державній адміністрації.

Проект з будівництва нового аеропорту буде реалізований у форматі приватно-державного партнерства. Планується, що Ярославський побудує сучасний термінал і VIP-термінал, а держава - злітну смугу.

Александр Ярославский, президент группы DCH

Роботи в міжнародному аеропорту "Дніпро" повинні початися вже в 2020 році - як тільки держава виділить перший 1 млрд гривень на будівництво злітно-посадкової смуги. Новий аеропорт відкриють на землях запасу поруч з діючим.