Затриманий поліцією син найвідомішого наркобарона в світі був врятований бандитами

Син найвідомішого наркобарона в світі на прізвисько "Ель Чапо" ("Коротун"), Овідіо Гусман Лопес, був затриманий поліцією в четвер 17 жовтня в адміністративному центрі штату Сіналоа ( Кульякан). Однак, бандитам вдалося "відбити" наркодилера у поліції. Про це повідомляє DW.

Міністр громадської безпеки Мексики Альфонсо Дурасо розповів, що затримання Овідіо сталося після того, як в Кульякані піддався нападу патруль національної гвардії. Силовиків обстріляли з території будинку, який потім зазнав штурму.

Овідіо і трьох інших підозрюваних затримали, проте їм на допомогу швидко наспіли інші бандити, чисельність яких значно перевершувала сили нацгвардейцев. Внаслідок запеклої перестрілки, в ході якої були жертви, нацгвардейцы були змушені відступити, залишивши Овідіо Гусмана.

Скориставшись заворушеннями, з міської в'язниці бігла велика група в'язнів. У місті запанував хаос, який тривав всю ніч на 18 жовтня.

Мешканців попередили, щоб вони не виходили на вулицю. За попередньою інформацією, 20 осіб були поранені, 2 загинули.

Овідіо Гусман і його брат Альфредо очолили частина наркокартелю "Сіналоа" після того, як їх батько Хоакін Гусман ("Ель Чапо") в 2017 році був екстрадований в США.

Наголошується, що за 25 років Ель Чапо переправив у США 155 тонн кокаїну, метамфетаміну та марихуани.

Як повідомляли Українські Новини, раніше брат наркобарона Пабло Ескобара заявив про наміри судитися з відомим інженером Илоном Маском.

Також, будинок в місті Медельїні (Колумбія), належав "кокаїновому королю" Пабло Ескобару, знесли. Близько 180 детонаторів були використані для знищення будівлі "Монако".