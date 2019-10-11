Он пожалеет об этом: на Илона Маска вновь подали в суд

На генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска, который ранее назвал себя идиотом во время судебных разбирательств с дайвером, вновь подали в суд. На этот раз известный инженер обвиняется в краже идеи дизайна огнемета массового использования у брата известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Об этом сообщает TheNextWeb.

Роберто Де Хесус Эскобар, который является обладателем компании Escobar Inc., от имени компании заявил свои права на товарный знак знак Pablo Escobar, и подает в суд на гендиректора за "кражу дизайна огнемета массового использования".

Компания старшего брата Пабло Эскобара Escobar Inc. запатентовала огнемет, выполненный в виде автоматического огнестрельного оружия с баллоном для газа.

Эскобар рассказал журналистам издания, что инженер, который контактирует с Илоном Маском, посетил офис Escobar летом 2017 году и присутствовал, когда в компании обсуждалась идея создания "игрушечного огнемета".

В январе 2018 года компания Илона Маска Boring объявила о выпуске огнемета The Boring Company Not A Flamethrower, что очень удивило Роберто. Тогда сообщалось, что компания Pablo Escobar собирается подать на Илона Маска в суд.

Исполнительный директор Escobar Inc. Даниэль Рейтберг заявил, что уже начато несколько масштабных дел против Илона Маска.

"Он пожалеет, что не заплатил нам, как все остальные уже пожалели об этом", — высказался он. Кроме того, Рейтберг добавил, что вскоре на сайте будут представлены революционные технологии, которые превзойдут корпорацию Apple:

"Сейчас мы находимся в процессе создания технологической компании за $500 млн, которая легко превзойдет Apple Inc.",- отметил директор. Сообщается, что один огнемет можно купить за $249.

Как сообщали Українські Новини, ранее Илон Маск представил космический корабль, который поможет построить города на Марсе.

Также, Дом в городе Медельине (Колумбия), принадлежавший "кокаиновому королю" Пабло Эскобару, снесли. Около 180 детонаторов были использованы для уничтожения здания "Монако".