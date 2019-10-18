Чотири дні під вартою: Екс-директор КРРТ отримав 100 тис. гривень моральної компенсації

Печерський районний суд Києва присудив 100 тис. гривень моральної компенсації для колишнього виконуючого обов'язки генерального директора Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) Костянтина Захаренка, затриманого та арештованого в березні 2018 року за підозрою в причетності до знищення Радіопередавального центру в Броварах Київської області.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Захаренко був затриманий і заарештований 29 березня 2018 року.

Він утримувався під вартою 4 дні.

У березні поточного року Генеральна прокуратура закрила справу проти екс-в. о. гендиректора КРРТ у зв'язку з відсутністю доказів вчинення ним злочину.

Захаренко вимагав від держави відшкодувати йому 1 млн гривень моральної шкоди, зазначивши, що через арешт у нього погіршилося здоров'я, йому надавалася медична допомоги і близько 1 року він змушений був проходити лікування.

У вересні поточного року суд частково задовольнив позов і вирішив відшкодувати позивачу не 1 млн, а 100 тис. гривень моральної шкоди, так як він перебував під вартою всього 4 дні.

Крім того, він стягнув на користь Захаренко 64 тис. гривень судових витрат.

Більш того, 1 серпня поточного року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти співробітників поліції і прокуратури Київської області через незаконне затримання екс-в. о. гендиректора КРРТ.

Як повідомляли Українські Новини, у березні 2018 року правоохоронці затримали 7 осіб, в тому числі Захаренко, за підозрою в захопленні земельної ділянки державного підприємства "Радіопередавальний центр" Київської області.

5 з них були заарештовані, ще 2 - відправлені під домашній арешт.

У березні поточного року справу було закрито.

Будівництво Броварського радіопередавального центру почалося в 1931 році.

Потужності радіовеж і передавального центру входили в мобілізаційний план держави на випадок війни або надзвичайної ситуації.

Передавачі радіоцентру могли здійснювати радіомовлення на довгих хвилях по всій території України.

В 2013 році Радіопередавальний центр був демонтований, а земельні ділянки продані підприємствами бізнесмена Віктора Поліщука.