Печерський районний суд Києва присудив 100 тис. гривень моральної компенсації для колишнього виконуючого обов'язки генерального директора Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) Костянтина Захаренка, затриманого та арештованого в березні 2018 року за підозрою в причетності до знищення Радіопередавального центру в Броварах Київської області. Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини. Захаренко був затриманий і заарештований 29 березня 2018 року. Він утримувався під вартою 4 дні. У березні поточного року Генеральна прокуратура закрила справу проти екс-в. о. гендиректора КРРТ у зв'язку з відсутністю доказів вчинення ним злочину. Захаренко вимагав від держави відшкодувати йому 1 млн гривень моральної шкоди, зазначивши, що через арешт у нього погіршилося здоров'я, йому надавалася медична допомоги і близько 1 року він змушений був проходити лікування. У вересні поточного року суд частково задовольнив позов і вирішив відшкодувати позивачу не 1 млн, а 100 тис. гривень моральної шкоди, так як він перебував під вартою всього 4 дні. Крім того, він стягнув на користь Захаренко 64 тис. гривень судових витрат. Більш того, 1 серпня поточного року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти співробітників поліції і прокуратури Київської області через незаконне затримання екс-в. о. гендиректора КРРТ. Як повідомляли Українські Новини, у березні 2018 року правоохоронці затримали 7 осіб, в тому числі Захаренко, за підозрою в захопленні земельної ділянки державного підприємства "Радіопередавальний центр" Київської області. 5 з них були заарештовані, ще 2 - відправлені під домашній арешт. У березні поточного року справу було закрито. Будівництво Броварського радіопередавального центру почалося в 1931 році. Потужності радіовеж і передавального центру входили в мобілізаційний план держави на випадок війни або надзвичайної ситуації. Передавачі радіоцентру могли здійснювати радіомовлення на довгих хвилях по всій території України. В 2013 році Радіопередавальний центр був демонтований, а земельні ділянки продані підприємствами бізнесмена Віктора Поліщука.