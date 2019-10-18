підписатися на розсилку
24.65 25.1
27.1 27.8
˟
18 жовтня 2019, пʼятниця, 15:15 6
Судова влада 2019-10-18T15:21:22+03:00
Українські Новини
Чотири дні під вартою: Екс-директор КРРТ отримав 100 тис. гривень моральної компенсації

Чотири дні під вартою: Екс-директор КРРТ отримав 100 тис. гривень моральної компенсації

КРРТ, моральна шкода
Костянтин Захаренко. Фото: телекритика
Костянтин Захаренко. Фото: телекритика

Печерський районний суд Києва присудив 100 тис. гривень моральної компенсації для колишнього виконуючого обов'язки генерального директора Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) Костянтина Захаренка, затриманого та арештованого в березні 2018 року за підозрою в причетності до знищення Радіопередавального центру в Броварах Київської області.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Захаренко був затриманий і заарештований 29 березня 2018 року.

Він утримувався під вартою 4 дні.

У березні поточного року Генеральна прокуратура закрила справу проти екс-в. о. гендиректора КРРТ у зв'язку з відсутністю доказів вчинення ним злочину.

Захаренко вимагав від держави відшкодувати йому 1 млн гривень моральної шкоди, зазначивши, що через арешт у нього погіршилося здоров'я, йому надавалася медична допомоги і близько 1 року він змушений був проходити лікування.

У вересні поточного року суд частково задовольнив позов і вирішив відшкодувати позивачу не 1 млн, а 100 тис. гривень моральної шкоди, так як він перебував під вартою всього 4 дні.

Крім того, він стягнув на користь Захаренко 64 тис. гривень судових витрат.

Більш того, 1 серпня поточного року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти співробітників поліції і прокуратури Київської області через незаконне затримання екс-в. о. гендиректора КРРТ.

Як повідомляли Українські Новини, у березні 2018 року правоохоронці затримали 7 осіб, в тому числі Захаренко, за підозрою в захопленні земельної ділянки державного підприємства "Радіопередавальний центр" Київської області.

5 з них були заарештовані, ще 2 - відправлені під домашній арешт.

У березні поточного року справу було закрито.

Будівництво Броварського радіопередавального центру почалося в 1931 році.

Потужності радіовеж і передавального центру входили в мобілізаційний план держави на випадок війни або надзвичайної ситуації.

Передавачі радіоцентру могли здійснювати радіомовлення на довгих хвилях по всій території України.

В 2013 році Радіопередавальний центр був демонтований, а земельні ділянки продані підприємствами бізнесмена Віктора Поліщука.

 

Більше новин про: КРРТ моральна шкода

Архів
Новини
Для Луганської ТЕС потрібна спецціна на газ, це питання енергобезпеки, – екс-заступник міністра енергетики Чех 15:27
Рада прийняла держбюджет-2020 в першому читанні 15:26
Костянтин Захаренко. Фото: телекритика
Чотири дні під вартою: Екс-директор КРРТ отримав 100 тис. гривень моральної компенсації 15:15
Поштова доставка подорожчає з наступного року: нові розцінки 14:55
Літо в жовтні: вихідні в Україні почнуться зі спеки до +23 14:52 Карта
більше новин
Рада ліквідувала два військових звання 16:26
Кабмін Гончарука не контролює "Центренерго" та енергетику в цілому, – Марунич 16:42
Для Луганської ТЕС потрібна спецціна на газ, це питання енергобезпеки, – екс-заступник міністра енергетики Чех 15:27
Невідомі публічно поглумилися над прапорами Ізраїлю і України в Одесі 12:31 Фото
Банк "Аркада" та Industrial Innovation Group запускають перший в Україні блокчейн даних і вимірну одиницю "ОдІн" 14:45
більше новин
Продаж чи хабар? - Соцмережі обурені роздачею "Юзіком" квитків на концерт "Кварталу 95" у Раді 20:08
Прес-служба Зеленського в черговий раз оконфузилася, переплутавши Латвію з Литвою 23:51
Гладковський оголосив голодування 17:31
Сайт "Миротворець" незаконний і його треба закрити, - місія ООН 17:10
Клініка торгувала органами. Фото: Інформатор
Приватна медклініка на Воскресенці в Києві торгувала людськими органами 08:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok