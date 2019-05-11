Уничтожение Радипередающего центра в Броварах: полиция закрыла дело и сняла подозрения

Национальная полиция закрыла уголовное производство о захвате земельного участка и уничтожении Радиопередающего центра в Броварах Киевской области.\r\nОб этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.\r\nОтмечается, что Главным следственным управлением Национальной полиции проводилось досудебное расследование дела о захвате в 2013 году земучастка площадью 115 га и уничтожении стратегического предприятия - Радипередающего центра в Броварах, стоимостью около 120 млн гривен.\r\n\r\nЗадержание подозреваемых в уничтожении Радипередающего центра. Фото: пресс-служба прокуратуры\r\nПодозрения были выдвинуты юристам и адвокатам Анатолию Гунько, Тарасу Лавриненко, Игорю Калиниченко, а также бывшему исполняющему обязанности Госгеокадастра в Киевской области Станиславу Губину, экс-арбитражному управляющему и директору Радиопередающего центра Сергею Булычеву, экс-главы Госспецсвязи Геннадию Резникову и бывшему и.о. руководителя Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Константину Захаренко.\r\n\r\nПравоохранители подозревали их по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, совершенном в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации) Уголовного кодекса.\r\n"20.03.2019 принято решение о закрытии уголовного производства в отношении вышеуказанных подозреваемых...в связи с не установлением достаточных доказательств для доказывания их виновности в суде и исчерпыванием возможности их получить", - сказано в ответе Генпрокуратуры.\r\nСтроительство Броварского радиопередающего центра началось в 1931 году.\r\nЦентр состоял из 2 башен-антенн и 10 малых радио-экспериментальных башен, самая высокая из них была 260 метров.\r\nРадиоцентр, кроме передачи метеосводки, обеспечивал связь с рыболовецкими кораблями в Индийском и Атлантическом океанах.\r\nВ 1972-1973 годах на объекте построили еще одно техническое здание и смонтировали новый мощный передатчик «Борей» с антенной.\r\nМощности радиовышек и передающего центра входили в мобилизационного плана государства на случай войны или чрезвычайной ситуации.\r\nПередатчики радиоцентра могли осуществлять радиовещание на длинных волнах по всей территории Украины,.\r\nВ 2013 году Радиопередающий центр был демонтирован, а земельные участки - проданы предприятиями бизнесмена Виктора Полищука.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в марте 2018 года правоохранители задержали 7 человек по подозрению в захвате земельного участка государственного предприятия "Радиопередающий центр" в Киевской области.\r\n5 из них были арестованы, еще 2 - отправлены под домашний арест.\r\nРанее Совет национальной безопасности и обороны заявил, что боевики демонтируют оборудование со стратегических предприятий военно-промышленного комплекса в Луганской и Донецкой областях с целью отправки его в Россию\r\n