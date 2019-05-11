Уничтожение Радипередающего центра в Броварах: полиция закрыла дело и сняла подозрения

Национальная полиция закрыла уголовное производство о захвате земельного участка и уничтожении Радиопередающего центра в Броварах Киевской области.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.

Отмечается, что Главным следственным управлением Национальной полиции проводилось досудебное расследование дела о захвате в 2013 году земучастка площадью 115 га и уничтожении стратегического предприятия - Радипередающего центра в Броварах, стоимостью около 120 млн гривен.

Задержание подозреваемых в уничтожении Радипередающего центра. Фото: пресс-служба прокуратуры

Подозрения были выдвинуты юристам и адвокатам Анатолию Гунько, Тарасу Лавриненко, Игорю Калиниченко, а также бывшему исполняющему обязанности Госгеокадастра в Киевской области Станиславу Губину, экс-арбитражному управляющему и директору Радиопередающего центра Сергею Булычеву, экс-главы Госспецсвязи Геннадию Резникову и бывшему и.о. руководителя Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Константину Захаренко.

Правоохранители подозревали их по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, совершенном в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации) Уголовного кодекса.

"20.03.2019 принято решение о закрытии уголовного производства в отношении вышеуказанных подозреваемых...в связи с не установлением достаточных доказательств для доказывания их виновности в суде и исчерпыванием возможности их получить", - сказано в ответе Генпрокуратуры.

Строительство Броварского радиопередающего центра началось в 1931 году.

Центр состоял из 2 башен-антенн и 10 малых радио-экспериментальных башен, самая высокая из них была 260 метров.

Радиоцентр, кроме передачи метеосводки, обеспечивал связь с рыболовецкими кораблями в Индийском и Атлантическом океанах.

В 1972-1973 годах на объекте построили еще одно техническое здание и смонтировали новый мощный передатчик «Борей» с антенной.

Мощности радиовышек и передающего центра входили в мобилизационного плана государства на случай войны или чрезвычайной ситуации.

Передатчики радиоцентра могли осуществлять радиовещание на длинных волнах по всей территории Украины,.

В 2013 году Радиопередающий центр был демонтирован, а земельные участки - проданы предприятиями бизнесмена Виктора Полищука.

Как сообщали Українськi Новини, в марте 2018 года правоохранители задержали 7 человек по подозрению в захвате земельного участка государственного предприятия "Радиопередающий центр" в Киевской области.

5 из них были арестованы, еще 2 - отправлены под домашний арест.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны заявил, что боевики демонтируют оборудование со стратегических предприятий военно-промышленного комплекса в Луганской и Донецкой областях с целью отправки его в Россию