Поштова доставка подорожчає з наступного року: нові розцінки

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), затвердила підвищення тарифів на послуги поштового зв'язку з 1 січня 2020 року після того, як "Нова пошта" встановила вартість авіадоставки до тисячі гривень

Про це йдеться в рішенні НКРЗІ №403 від 3 вересня, передають Українські Новини.

Зокрема, вартість послуг з пересилання простої письмової кореспонденції вагою до 50 г підвищиться з 8 до 9 гривень (непріоритетні) і з 10 до 11 гривень (пріоритетні), вагою від 1 до 2 кг - з 32 до 36 гривень (непріоритетні) і з 40 до 44 гривень (пріоритетні).

Вартість послуг із пересилання простих бандеролей вагою до 250 г підвищиться з 12 до 13,50 гривень (непріоритетні) і з 15 до 16,50 (пріоритетні), вагою з 2 до 3 кг - з 40 до 45 гривень (непріоритетні) і з 50 до 55 гривень (пріоритетні). Граничні тарифи на послугу з пересилання рекомендованих відправлень підвищаться з 7 до 8 гривень.

Вартість універсальних послуг з пересилання поштових відправлень за кордон залишиться на рівні 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, Мінінфраструктури зобов'язали відновити поштові відділення у селах з населенням менше 2 тис. жителів. Тим часом НБУ вирішив видавати валютні ліцензії операторам поштового зв'язку.