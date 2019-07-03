Мининфраструктуры обязали восстановить почтовые отделения в селах с населением менее 2 тыс. жителей

Окружной административный суд Киева обязал Министерство инфраструктуры восстановить стационарные почтовые отделения в селах с населением менее 2 тыс. жителей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Согласно ему, решение было принято в среду, 3 июля.

Суд признал противоправным и недействительным приказ Мининфраструктуры №442 от 14 декабря 2017 года "Об утверждении Стратегического плана развития ПАО "Укрпочта" на период до 2021 года в части введения мобильных отделений в селах с населением менее 2 000 человек.

Также суд обязал министерство возобновить работу стационарных отделений почтовой связи "Укрпочты", которые были заменены передвижными отделениями почтовой связи во исполнение данного приказа.

Отмечается, что одним из обоснований принятия такого решения стало нарушение Мининфраструктуры порядка утверждения приказа.

Истцом в деле выступило общественное объединение "Общественное движение Сергея Коровченко "Обновление".

Как сообщали Українськi Новини, из-за увольнения почтальона в Киеве на Печерске перестали доставлять почту.

Тем временем "Новая почта" намерена оборудовать отделения контейнерами для сбора картонной и полиэтиленовой упаковки.