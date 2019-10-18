Закон про викривачів корупції не покращить ефективність правоохоронних органів, - Пилипенко

Ухвалений парламентом закон про викривачів корупції (№1010) навряд чи підвищить ефективність правоохоронних органів. Зробити це зможуть доведені до суду справи, конкретні вироки.

Про це сказав представник України у Венеціанській комісії (2013-2017 рр.), народний депутат України VI-VII скликань, директор Українського центру суспільно-правових досліджень Володимир Пилипенко в ефірі "4 каналу".

"Це стимулювання роботи по боротьбі з корупцією, яке влада хоче показати суспільству", - переконаний він.

Політик зауважив, що відповідний документ розширив повноваження НАЗК, яке не є органом досудового розслідування.

"Ми говоримо про кримінальні правопорушення, про злочини, розкриттям яких мають займатися органи досудового розслідування. У даному випадку можемо говорити про НАБУ", - зауважив він.

Окрім того, розширені певні гарантії самих викривачів. Але є небезпека, застеріг Володимир Пилипенко, що викривачі цими гарантіями можуть зловживати – використовувати для маніпуляцій та власної вигоди, обмовляючи певних осіб.

Водночас, наголосив заслужений юрист України, відповідно до європейських стандартів, має бути чіткий захист від завідомо неправдивого повідомлення про злочин.

"Добре, що передбачили принаймні цивільно-правову відповідальність за шкоду, заподіяну особі (якщо її невиправдано викрили). Але має бути кримінальна відповідальність за наклеп. Тоді б ми всіх урівняли", - радить Володимир Пилипенко.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада дозволила винагороджувати викривачів корупції.