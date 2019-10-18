Українська влада зробила держзлочин, втрутившись в політичне протистояння США, - Дмитро Співак

Екс-генпрокурор України Юрій Луценко зробив державний злочин, взявши активну участь в політичному скандалі навколо тиску адміністрації Трампа на Україну, - вважає громадський діяч і керівник платформи "Національна стратегія розвитку" Дмитро Співак. Про це він заявив в інтерв'ю порталу Politeka.

"Саме Луценко своїми діями підвів Україну під сьогоднішній міжнародний скандал. На мій погляд, він скоїв кримінальний, державний злочин, тому що не має права генпрокурор однієї держави зустрічатися з приватною особою іншої держави і надавати тому інформацію, яка, цілком можливо, є державною або комерційною таємницею", - стверджує громадський діяч.

Дмитро Співак впевнений, що, бажаючи зберегти "тепле" крісло генпрокурора, Луценко знехтував державними інтересами на догоду особистої вигоди.

"Більшості українців не цікаво, хто входить до ради директорів тієї чи іншої компанії України. Але важливо, хто і скільки платить податків до бюджету, з якого людям йдуть пенсії, допомоги, субсидії. Компанія Burisma - один з топ-3 платників податків країни, вона тільки за останні два роки заплатила близько 6 млрд грн податків. Там працюють тисячі українців, які отримують зарплати, платять податки, годують свої сім'ї. Незважаючи на це, Луценко втягнув компанію в міжнародні розбирання, що негативно відіб'ється не тільки на її бізнесі, але і на інвесткліматі України в цілому", - вважає Співак.

За його словами, ситуація навколо компанії Burisma відлякала великих іноземних інвесторів, так як дії прокуратури дали однозначний сигнал світовій бізнес-спільноті: українські правоохоронні органи в догоду політичним розкладам готові розтоптати будь-яку юридичну особу, будь-якого платника податку країни.

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Нагадаємо, головною причиною політичного скандалу в США за участі України стали підозри в тому, що президент США Дональд Трамп тиснув на свого українського колегу Володимира Зеленського під час телефонної розмови 25 липня. Нібито Дональд Трамп зажадав від Зеленського ініціювати в Україні розслідування проти сім'ї свого політичного противника - демократа Джо Байдена, син якого Хантер Байден раніше входив до складу ради директорів Burisma. Пізніше стало відомо про зустрічі екс-генпрокурора України Юрія Луценка з особистим адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані, де обговорювалася справа компанії Burisma. Все це вже привело до початку процедури імпічменту щодо Дональда Трампа.