Повноваження членів НАЗК достроково припинені

Повноваження членів Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК) достроково припинені, новий глава агентства має бути обраний до 18 грудня.

Про це йдеться в законі "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення ефективності інституціонального механізму запобігання корупції", передають Українські Новини.

Цей закон був опублікований у парламентській газеті "Голос України" 17 жовтня і набрав чинності на наступний день, тобто в п'ятницю, 18 жовтня.

З дня набрання чинності законом повноваження чинних членів НАЗК достроково припиняються, а Кабінет Міністрів протягом 2 місяців зобов'язаний провести конкурс і призначити нового главу агентства.

Також проводиться реорганізація структури агентства і вводиться одноосібне управління органом замість колективного.

Голову НАЩЗК обере конкурсна комісія з 6 членів, 3 з яких призначає уряд, а ще 3 - пропонують міжнародні донори України.

Глава агентства призначається строком на 4 роки і не може бути переобраний.

Саме глава НАЗК отримує право призначати собі 3 заступників і звільняти їх.

Також законом в 2 рази підвищується зарплата керівника агентства з 19,5 прожиткових мінімумів до 40 (на сьогодні - 77,4 тис. гривень).

Крім того, разсекречуються е-декларації керівників Служби безпеки України та інших розвідувальних органів, яких призначає Президент.

Також тепер спецперевірка осіб, яких призначає Кабмін, Президент або Верховна Рада, буде проводитися не до, а після їх призначення на посаду.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Національне агентство із запобігання корупції закликало Президента Володимира Зеленського ветувати цей закон. Він був прийнятий Верховною Радою 2 жовтня.

Тим часом заробітна плата голови НАЗК Олександра Мангула у вересні становила 118,6 тис. гривень. А зарплата голови НАЗК Мангула у серпні становила 96 тис. гривень.