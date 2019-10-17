Вбити і заморозити: гігантські риби з головами змій завелися в США

Служба контролю дикої природи американського штату Джорджія попередила населення, що в штат проникли змієголові риби, відомі як змієголови, при зустрічі з якими їх слід негайно вбивати, заморожувати і повідомляти про знахідку владі, повідомляє "Російська служба BBC".

Змієголови родом з Далекого Сходу - з Китаю і Росії, де вони мешкають в річці Амур, також ця риба населяє водойми Корейського півострова. Змієголови відрізняються неймовірним апетитом і здатністю дихати на суші, на якій вони повзають як змії. На суші вони можуть прожити до чотирьох днів.

Цих риб вже виявляли в інших штатах. Деякі називають їх прісноводним еквівалентом танка, оскільки вони поїдають все на своєму шляху. У змієголовів величезні щелепи, великі зуби, і вони непогано почувають себе на суші, переповзаючи з озера в озеро чи річку.

У США вони з'явилися в окремих водоймах кілька десятиліть тому, але останнім часом стали поширюватися на все більшій території.

Висловлюються припущення, що деякі американці тримали їх будинку в акваріумах, а потім, оцінивши, що мають справу з хижаком, стали зливати їх у водойми та каналізацію, де вони пристосувалися до місцевих умов і розплодилися. Імпорт і транспортування змієголовів були заборонені на федеральному рівні ще в 2002 році, але, незважаючи на заборону, хижих риб виявили вже в 15 штатах.

Влада штату Джорджія закликає усіх, кому дістануться змієголови, знищувати їх негайно і відразу класти в морозилку, після чого ставити до відома місцеву владу.

Змієголов. Фото: Служба охорони рибних ресурсів і диких тварин США

Ці риби їдять дрібних тварин, інших риб, іноді молюсків і, наскільки відомо, навіть рептилій, і можуть завдати серйозної шкоди місцевій фауні. У штаті Джорджія місцевий житель ловив рибу у ставку, коли йому попалася на вудку незнайома риба. Він сфотографував її і випустив назад у ставок.

Але рибалку почали гризти сумніви, і він показав фотографії місцевим біологам. Ті одразу ж упізнали, з ким мають справу, і в ставку почалося полювання на чужинця. Біологам вдалося зловити півметрового змієголова і декількох мальків. Оскільки риба без особливої праці пересувається сушею, вчені пильно досліджують сусідні струмки, водойми та болота, але поки не виявили її ознак.

До 2002 року змієголовів розводили в штаті Арканзас, оскільки в деяких національних кухнях вони вважаються делікатесом. Вчені намагаються створити карту поширення змієголовів, щоб зрозуміти, як краще з ними бороться. Цих риб вже виявили в Центральному парку Нью-Йорка, в штаті Меріленд, в Бостоні, Каліфорнії, Флориді, Північній Кароліні і інших місцях.

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