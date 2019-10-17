Штраф за відмову в пільговому проїзді зріс до 850 гривень: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за безпідставну відмову у пільговому проїзді зі 136 гривень до 850 гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Зеленський підписав закон "Про внесення змін до статті 133-1 Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому перевезенні окремих категорій громадян", прийнятий Верховною Радою 3 жовтня. Закон збільшує санкції за безпідставну відмову водіїв автотранспортних засобів у пільговому перевезенні громадян.

У документі зазначено, що безпідставна відмова в передбаченому законом пільговому перевезенні громадян передбачає накладення штрафу на водіїв транспортних засобів, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до цього штраф становив 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Документ спрямований на зменшення випадків безпідставної відмови в пільговому перевезенні громадян, відновлення соціальної справедливості та зниження напруги в суспільстві.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд усіма видами транспорту. Тим часом Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Кабінету Міністрів про монетизації пільг виключно на 30 поїздок у комунальному транспорті.