Штраф маршрутчикам за отказ в льготном проезде увеличили почти в 19 раз

Верховная Рада подняла штраф за безосновательный отказ во льготном проезде с 136 гривен до 2 550 гривен. \r\nЗа принятие законопроекта №0889 в целом проголосовали 299 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.\r\nВ частности, в кодекс об административных правонарушениях вносятся изменения, которые увеличивают такой штраф с 8 необлагаемых минимумов до 150.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Окружной административный суд Киева отменил решение Кабинета Министров о монетизации льгот исключительно на 30 поездок в коммунальном транспорте.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРанее, 14 марта 2018 года, Кабинет Министров ввел монетизацию льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.\r\nВ феврале 7 депутатов Верховной Рады предлагали парламенту увеличить штраф для водителей и субъектов предпринимательской деятельности за безосновательный отказ льготникам в бесплатном проезде до 2 550 гривен.