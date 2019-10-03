Штраф маршрутчикам за отказ в льготном проезде увеличили почти в 19 раз

Верховная Рада подняла штраф за безосновательный отказ во льготном проезде с 136 гривен до 2 550 гривен.

За принятие законопроекта №0889 в целом проголосовали 299 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В частности, в кодекс об административных правонарушениях вносятся изменения, которые увеличивают такой штраф с 8 необлагаемых минимумов до 150.

Как сообщали Українськi Новини, Окружной административный суд Киева отменил решение Кабинета Министров о монетизации льгот исключительно на 30 поездок в коммунальном транспорте.

Ранее, 14 марта 2018 года, Кабинет Министров ввел монетизацию льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.

В феврале 7 депутатов Верховной Рады предлагали парламенту увеличить штраф для водителей и субъектов предпринимательской деятельности за безосновательный отказ льготникам в бесплатном проезде до 2 550 гривен.

