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03 октября 2019, четверг, 19:05 573
Верховная Рада и партии 2019-10-03T19:19:16+03:00
Українські Новини
Штраф маршрутчикам за отказ в льготном проезде увеличили почти в 19 раз

Штраф маршрутчикам за отказ в льготном проезде увеличили почти в 19 раз

Маршрутка
Маршрутка

Верховная Рада подняла штраф за безосновательный отказ во льготном проезде с 136 гривен до 2 550 гривен. 

За принятие законопроекта №0889 в целом проголосовали 299 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В частности, в кодекс об административных правонарушениях вносятся изменения, которые увеличивают такой штраф с 8 необлагаемых минимумов до 150.

Как сообщали Українськi Новини, Окружной административный суд Киева отменил решение Кабинета Министров о монетизации льгот исключительно на 30 поездок в коммунальном транспорте.

Ранее, 14 марта 2018 года, Кабинет Министров ввел монетизацию льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.

В феврале 7 депутатов Верховной Рады предлагали парламенту увеличить штраф для водителей и субъектов предпринимательской деятельности за безосновательный отказ льготникам в бесплатном проезде до 2 550 гривен.

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