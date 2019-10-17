За фальсифікацію ліків зможуть позбавляти волі довічно

Верховна Рада має намір ввести кримінальну відповідальність від 5 років до довічного позбавлення волі з можливою конфіскацією майна за злочини, пов'язані з фальсифікацією ліків.

За прийняття відповідного законопроекту №1152-1 від 20 вересня в першому читанні проголосували 306 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з нормою законопроекту, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Ті ж дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, медичним або фармацевтичним працівником, або з допомогою великого поширення, зокрема інформаційних систем, у тому числі інтернету, або у великих розмірах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я людини, а також виробництво фальсифікованих лікарських засобів - караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна.

Якщо дії, пов'язані з фальсифікацією ліків, що спричинили смерть людини або інші тяжкі наслідки, або вчинені в особливо великих розмірах, то особи караються довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Особа, яка добровільно здала фальсифіковані лікарські засоби, вказавши джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за придбання, перевезення, пересилання або зберігання з метою збуту, збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, їх ввезення на територію України, вивезення з території України, транзит через її територію (частина перша цієї статті, якщо такі дії не створили загрози для життя чи здоров'я людей).

Як повідомляли Українські Новини, в Україні ціни на ліки продовжують підвищуватися, причому швидше, ніж середні темпи інфляції в країні.

За даними моніторингу Економічного дискусійного клубу, яке відбулося у вересні поточного року, вартість мінімального набору ліків в Центральних районах подорожчала майже на 30 гривень і зросла до 452 грн.