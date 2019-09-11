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11 сентября 2019, среда, 07:05 133 Инфографика
Медицина 2019-09-11T08:55:40+03:00
Українські Новини
Болеть дороже чем жить: стоимость минимального набора лекарств выросла в начале осени

Болеть дороже чем жить: стоимость минимального набора лекарств выросла в начале осени

Таблетки. Фото: pixabay
Таблетки. Фото: pixabay

По данным мониторинга Экономического дискуссионного клуба, состоявшегося в сентябре текущего года, стоимость минимального набора лекарств в Центральных районах подорожала почти на 30 гривен и выросла до 452 грн.

Средняя цена минимальной корзины лекарств в аптеках Украины в економических районах по состоянию на сентябрь 2019 года.

Инфорграфика: Ecoclub Инфорграфика: Ecoclub

В течение последнего квартала стоимость ГКБ выросла в 6 районах: Карпатском - на 0,6%; Причерноморском - на 1,1%; Приднепровском - на 3,0%; Восточном - на 4,9%; Центральному- на 5,3%; Подольском - на 6,2%; снизилась в 2 районах: Полесском - на 0,7% и Донецком - на 7,3%.

Инфорграфика: Ecoclub Инфорграфика: Ecoclub

При этом в подавляющем большинстве регионов розничные цены на лекарственные средства, входящие в состав ГКБ, выросли на 60-70 процентов.

Инфорграфика: EcoclubИнфорграфика: Ecoclub

Стоимость минимального набора лекарственных средств, рассчитаная исходя из утвержденных годовых норм и цен, которые сложились в начале июня, находилась в пределах от 699 гривен в Подольском до 777 гривен в Центральном районах.

Инфорграфика: EcoclubИнфорграфика: Ecoclub

В годовом измерении средняя расчетная по Украине стоимость ГКБ ориентировочно составляет 725 гривен, то есть снизилась за квартал на 9 гривен, или на 1,2%.

С учетом предусмотренной постановлением возможности увеличения минимальных расходов на лекарства на 15% от стоимости ГКБ, общие расходы на лекарственные средства для украинцев, доходы которых находятся в пределах прожиточного минимума, не должны превышать в годовом измерении 834 гривны, или около 70 гривен в месяц.

Инфорграфика: EcoclubИнфорграфика: Ecoclub

В целом, по расчетам ЕДК, в течение года (сентябрь 2019 к сентябрю 2018) рост средней стоимости ГКБ в Украине составил почти 11%.

Как сообщали Українські Новини, подорожание лекарств началось еще с февраля 2019 года, а в Киеве цены подскочили почти на 9%.

Тем временем 90% украинцев перешли в режим экономии и урезают свой бюджет, в том числе и на медикаменты.

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