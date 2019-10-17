підписатися на розсилку
24.65 25.1
26.9 27.6
˟
17 жовтня 2019, четвер, 17:59 137
Верховна Рада і партії 2019-10-17T18:03:59+03:00
Українські Новини
"Платформа Бойка" вимагає від Зеленського якнайшвидшого відновлення миру, – Льовочкін

"Платформа Бойка" вимагає від Зеленського якнайшвидшого відновлення миру, – Льовочкін

Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org

Депутат Верховної Ради України Сергій Льовочкін заявив, що політична партія "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) вимагає від влади, щоб вона робила всі необхідні кроки для відновлення миру в Україні.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

"Нас непокоїть те, що зривається Мінський процес. Це найбільша проблема України. Те, що вчора казав президент, що будуть продовжені консультації, що будуть продовжені переговори в "нормандському" форматі, – це дуже добре. Партія "Опозиційна платформа – За життя" підтримує ці дії Президента", – сказав політик.

"Водночас ми наполягаємо на тому, що повинен лишатися Мінський процес, і влада повинна робити все, щоб відновити мир в Україні. Це принципова позиція "Опозиційної платформи – За життя" і те, чого ми вимагаємо від влади", – додав Льовочкін.

Більше новин про: Донбас Володимир Зеленський Опозиційна платформа - За життя Сергій Льовочкін ОПЗЖ Відновлення миру

Архів
Новини
Ховати радіоактивні відходи будуть лише у чотирьох видах сховищ 19:01
У Києві обікрали авто депутата Забродського 18:55
Картина з гільз з обличчям Путіна. Фото:
Гладковського затримали за картину 18:33
Раімов йде з команди міністра Скалецької 18:32
Українцям можуть дозволити змінювати місце голосування в електронній формі і без прописки 18:30
більше новин
16.10.19 12:00 Брифінг: "Президенте, тримай слово!" 11:13
НАБУ розслідує справу за фактом можливих зловживань директора АРМА Янчука 11:12
Харківські підприємці вийшли на пікет проти дороги через "Барабашово" 10:59 Фото
ГПУ блокує розслідування проти Максима Нефьодова, - ЗМІ 10:23
Кабмін Гончарука не контролює "Центренерго" та енергетику в цілому, – Марунич 16:42
більше новин
16.10.19 12:00 Брифінг: "Президенте, тримай слово!" 11:13
Прес-служба Зеленського в черговий раз оконфузилася, переплутавши Латвію з Литвою 23:51
Поки РФ не виконає "мінські угоди", санкції ЄС скасувати не можуть, - Пристайко 22:00
Бойовики використали заборонені міномети: загинуло двоє військовослужбовців 09:20
Суд припинив виробництво за позовом про незаконність договору купівлі-продажу Приватбанку 11:58
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok