"Платформа Бойка" вимагає від Зеленського якнайшвидшого відновлення миру, – Льовочкін

Депутат Верховної Ради України Сергій Льовочкін заявив, що політична партія "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) вимагає від влади, щоб вона робила всі необхідні кроки для відновлення миру в Україні.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

"Нас непокоїть те, що зривається Мінський процес. Це найбільша проблема України. Те, що вчора казав президент, що будуть продовжені консультації, що будуть продовжені переговори в "нормандському" форматі, – це дуже добре. Партія "Опозиційна платформа – За життя" підтримує ці дії Президента", – сказав політик.

"Водночас ми наполягаємо на тому, що повинен лишатися Мінський процес, і влада повинна робити все, щоб відновити мир в Україні. Це принципова позиція "Опозиційної платформи – За життя" і те, чого ми вимагаємо від влади", – додав Льовочкін.