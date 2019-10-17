У разі проведення реприватизації Україна може повторити долю Венесуели, – журналіст

Україна ризикує повторити сумний досвід Венесуели, якщо спробує націоналізувати продані раніше державні активи.

Про це написав експерт Денис Безлюдько в Українських Новинах.

На думку експерта, у проекті державного бюджету закладено досить скромні надходження від приватизації. Можливо, це пов'язано із заявами про можливу реприватизацію активів. "Інвесторам не подобаються країни, де у них відбирають власність. У цьому легко переконатися на "кейсі Венесуели", яка пачками націоналізувала підприємства, відбираючи їх у приватних інвесторів. У рейтингу Світового банку за 2018 рік за показником сальдо (приплив мінус відтік) іноземних інвестицій Венесуела посідає 183-є місце. Україна – 59-е", - зазначив він.

Безлюдько підкреслив, що в Україні й так достатньо стримуючих факторів для приходу інвестора і без ризику націоналізації активів. "Що може перешкодити успішній приватизації в Україні? Є чимало таких факторів. Незважаючи на спроби Президента Зеленського, військове протистояння на Донбасі може триватиме ще довго. Відновлення економіки України перетворилося зі стайерского забігу на марафонський, можна мріяти про зростання на 40% за 5 років, але будемо реалістами. Відверто дивних судових рішень стало менше, але все одно вони не рідкість. Рейдерських захоплень теж стало менше, але це явище не викорінено. Закордонні інвестори не те щоб обходять Україну десятою дорогою, але статистика прямих іноземних інвестицій свідчить, що наша країна у них не у пріоритеті", - підсумував експерт.

Нагадаємо, відповідно до заяв прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в 2020 році уряд планує виручити від приватизації 5-6 млрд гривень. Це значно більше, ніж у попередні роки.

У той же час, Фонд державного майна України ще в 2017 році почав судовий процес з повернення "Укртелекому" в держвласність. Якщо підприємство буде все ж таки реприватизовано, то відповідно до законодавства, Україна повинна буде повернути власникові 10,6 млрд гривень. Це в 2 рази перевищує очікувані надходження від продажу держпідприємств в 2020 році.