Денис Безлюдько: каких ошибок избежать для успеха приватизации

Почему идея о необходимости приватизации украинской госсобственности популярна? Верна ли она, отвечает ли экономической теории? Основана эта идея на классических трудах Адама Смита о том, что только частная собственность на средства производства является эффективной. Есть доводы как в ее пользу, так и против. Начну с доводов против.

Смит делал выводы на базе западноевропейского капитализма. Ведь в его время капитализм был исключительно западным феноменом, собственность на средства производства в Западной Европе практически везде была частной или акционерной. Со временем теория Смита стала настолько популярной, что многие признали ее универсальной. Был сделан вывод о ее повсеместной применимости. Но бесспорных доказательств этого не было. И, как писал Редьярд Киплинг - "Запад есть Запад, Восток есть Восток. И вместе им не сойтись".

Все большей популярности набирает мнение, что если восточные страны хотят сравняться с Западом в экономическом развитии, то им надо использовать отличные от Запада методы. Действительно, активность аристократов и военных сословий в Японии, партноменклатуры в СССР, бывших военных в Южной Корее и Тайване, бывших чиновников-китайцев британской колониальной администрации в Гонконге и Сингапуре, коммунистов, изменивших свою парадигму развития в Китае творила экономические чудеса.

Плюс заимствование западных методов эффективного управления производством в рамках протекционистских мероприятий. Но не частная собственность на средства производства, и не предпринимательская активность населения. Да, конечно, определенную роль сыграла и форма собственности на средства производства: как государственная, так корпоративная и частная - в разумном их сочетании, без перекосов в ту или иную сторону. Но самое главное то, что вопрос формы собственности не относится к первостепенно важным. Важно и то, что Украина – это все же скорее Восток, чем Запад.

А какие доводы за приватизацию? Даже в благополучных странах госкомпании нередко замешаны в разбазаривании средств, подкупе чиновников и других неблаговидных вещах. Значительная доля госсобственности, характерная для ряда европейских стран, свидетельствует скорее о застойных явлениях в экономике, чем о мудрости их правительств или избытке бюджетных средств. Не всегда стоит уповать на популярный у социалистов тезис о том, что госпредприятие может функционировать не хуже частного. Успешные примеры работы госкомпаний есть - один пример Deutsche Bahn, основного железнодорожного оператора Германии, акционерной компании со стопроцентным государственным капиталом, говорит о многом. Но частные предприятия, как правило, имеют лучшие показатели прибыльности.

К примеру, в исследовании Еврокомиссии показано, что в зависимости от отрасли деятельности, госпредприятия в среднем работают с прибыльностью на от 8 до 32 процентных пункта ниже, чем средняя прибыль частных предприятий аналогичных отраслей.

Большой госсектор экономики Украины превосходит самые смелые мечты самых отчаянных западных коррупционеров. Вспоминаются высказывания высокопоставленных госчиновников из недавнего прошлого: "82 млрд. гривен убытков приносят госпредприятия государству" (так описываются итоги работы госпредприятий за 2017 год), "госпредприятия стали источником коррупции и убытков" и т.д. и т.п.. После этого сложно сомневаться в целесообразности приватизации.

Посмотрим на финансовые показатели двадцати наименее эффективных госпредприятий Украина по итогам первого полугодия 2018 года. Их суммарный убыток - 1,42 млрд. грн.

Какая часть этих убытков носит искусственный характер? Сколько шикарных яхт, объектов элитной недвижимости и престижных автомобилей купили руководители госпредприятий и патронирующие их чиновники не в последнюю очередь благодаря этим убыткам? За редким исключением, не известны примеры эффективного управления госпредприятиями в нашей стране. Эффективного для государства, а не для личных интересов руководителей госпредприятий и стоящих за ними чиновников.

Эффективное управление госсобственностью, скажем, во Франции, где государство владеет крупными пакетами акций таких гигантов, как Национальное общество железных дорог (SNCF), энергетический конгломерат Electricite de France и Gaz de France (EDF-GDF), почтовая монополия La Poste базируется в т.ч. на том, что на Западе существуют традиции служения стране. Они сформировались в данном случае несколько веков назад, еще до Французской революции. Нет смысла писать о том, как тут обстоят дела в Украине.

Выходит, проводить приватизацию в Украине все же стоит, в т.ч. как раз и потому, что Запад есть Запад, а Восток есть Восток. Она и запланирована на следующий год, о чем президент Владимир Зеленский заявил 2 сентября.

Что может помешать успешной приватизации в Украине? Есть немало таких факторов. Несмотря на попытки президента Зеленского, военное противостояние на Донбассе может продлится еще долго. Восстановление экономики Украины превратилось из стайерского забега в марафонский, можно мечтать о росте на 40% за 5 лет, но будем реалистами. Откровенно странных судебных решений стало меньше, но все равно они не редкость. Рейдерских захватов тоже стало меньше, но полностью это явление не искоренено. Зарубежные инвесторы не то чтобы обходят Украину десятой дорогой, но статистика прямых иностранных инвестиций свидетельствует - наша страна у них не в приоритете.

Удивляет скромная сумма поступлений от приватизации, которую в проекте госбюджета-2019 (первое чтение) запланировал Кабмин – 5 млрд. грн. Может быть, это баланс доходов/расходов за вычетом возврата денег за национализацию "Укртелекома"? Дело в том, ФГИ, год за годом проваливающий план поступлений от приватизации, пытается вернуть в госсобственность "Укртелеком". Ума не приложу, что государство будет делать с компанией, главная специализация которой – стационарная связь. Впрочем, если национализировать "Укртелеком", то и тех пяти миллиардов может не быть – инвесторы не жалуют страны, где у них отбирают собственность. В этом легко убедиться на "кейсе Венесуэлы", которая пачками национализировала предприятия, отбирая их у частных инвесторов. В рейтинге Мирового банка за 2018 год по сальдо (приток минус отток) иностранных инвестиций Венесуэла занимает 183-е место. Украина – 59-ое.

По большому счету в истории Украины есть два безоговорочно удачных примера приватизации - "Криворожсталь" в 2005 году за 24,2 млрд. грн и "Укртелекома" за 10,6 млрд. грн. Второй пример особенно интересен. С приватизацией "Укртелекома" наша страна изрядно затянула - пик спроса на телекоммуникационные компании в мире прошел в 2007-2008 годах. Пару лет перед приватизацией положение "Укртелекома" не внушало оптимизма. Так, если в 2008 году его акции стоили 1,2 грн, то в 2009 году упали до 0,25 грн. Чистый убыток по итогам 2009 года составлял 462 млн. грн, по итогам 2010 года 29 млн. грн. В таких условиях продажа "Укртелекома" в 2011 году за 10,575 млрд. грн - большой успех.

Традиционная телефония, да и мобильная, которую в "Укртелекоме" без особого успеха пытались внедрять при частном владельце - это уже далеко не "подрывные инновации". А конкуренция на рынке интернет-услуг настолько высока, что и тут "Укртелекому" не удается стать лидером рынка. Поэтому, в истории с его реприватизацией некоторые эксперты усматривают желание владельца избавиться от актива, надежды на коммерческий успех которой не воплотились. И получить обратно деньги - из госбюджета. Кстати, нельзя исключать, что руководство ФГИ подыгрывает ему в этом.

Нужно уметь извлекать уроки из неудач в приватизация. В 2009 году премьер-министру привиделся сговор и страна не получила 625 млн. долл за ОПЗ. Потом, завод хотели продать за 250 млн. долл., далее – за 200 млн. долл. Последнняя озвученная цена за ОПЗ была 54 млн. долл. Покупателей не нашлось и по ней. Ирония судьбы - известный международный разработчик мобильных приложений Snapchat купил за 150 млн. долл. приложение Looksery, разработанное и произведенное в той же Одессе.

Недавно, известный экономист Виктор Полтерович поделился своим взглядом на приватизацию - "Для каждого госпредприятия необходимо определить его миссию — совокупность задач, которые оно должно решить и которые не могут быть решены частными фирмами. Если миссия исчерпана, предприятие подлежит приватизации". С учетом специализации "Укртелекома" его миссия была исчерпана за несколько лет до приватизации в 2011 году.

Наличие в Украине гигантов уходящей промышленной парадигмы - не повод для оптимизма. Четвертая промреволюция уже сделала их морально устаревшими, а материально они устарели давно. Сомнительно, что сейчас тот же "Укртелеком", если вопреки здравой логике он будет национализирован, получится продать продать за 1,3 млрд. долл (эквивалент 10,6 млрд. грн в 2011 году). Если будет спрос, нужно продавать. А чтобы он был, нужно делать выводы из старых ошибок и не допускать новых.