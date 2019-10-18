Ціни на картоплю продовжують знижуватися 3-й місяць поспіль

У вересні середні споживчі ціни на картоплю знизилися на 2,6%, або на 0,39 гривні, до 14,63 гривні\/кг порівняно з серпнем. Про це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини. Найвища ціна була зафіксована в Києві - 16,71 гривні\/кг, найнижча ціна була у Волинській області - 12,67 гривні\/кг Ціни на білокачанну капусту знизилася на 5,3% до 7,94 гривні\/кг; на моркву - на 17,8% до 8,22 гривень\/кг Ціни на цибулю знизилися на 14% до 8,94 гривні\/кг, буряк - на 9% до 7,27 гривень\/кг Як повідомляли Українські Новини, до кінця року ціни на картоплю можуть досягти 40 грн\/кг, на думку експертів. До кінця року продукти можуть подорожчати на 25%.