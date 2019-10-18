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18 жовтня 2019, пʼятниця, 07:20 11
Економіка 2019-10-18T07:20:03+03:00
Українські Новини
Ціни на картоплю продовжують знижуватися 3-й місяць поспіль

Ціни на картоплю продовжують знижуватися 3-й місяць поспіль

Ціни на продукти, Борщовий набір, Цибуля, ціни на картоплю

У вересні середні споживчі ціни на картоплю знизилися на 2,6%, або на 0,39 гривні, до 14,63 гривні/кг порівняно з серпнем.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Найвища ціна була зафіксована в Києві - 16,71 гривні/кг, найнижча ціна була у Волинській області - 12,67 гривні/кг

Ціни на білокачанну капусту знизилася на 5,3% до 7,94 гривні/кг; на моркву - на 17,8% до 8,22 гривень/кг

Ціни на цибулю знизилися на 14% до 8,94 гривні/кг, буряк - на 9% до 7,27 гривень/кг

Як повідомляли Українські Новини, до кінця року ціни на картоплю можуть досягти 40 грн/кг, на думку експертів.

До кінця року продукти можуть подорожчати на 25%.

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