Правоохоронці почали розслідування справи стосовно чиновника Адміністрації Порошенка Єлманова

Слідче управління Національної поліції України почало розслідування справи про заволодіння коштами "Укрексімбанку" в особливо великому розмірі компаніями колишнього начальника Департаменту правоохоронних органів Адміністрації Президента Порошенка Дмитра Єлманова.

Про це йдеться в матеріалах кримінального провадження, копія яких є у розпорядженні Українських Новин.

Слідче управління Національної поліції України почало розслідування кримінальної справи про заволодіння коштами державного ПАТ "Укрексімбанк" в розмірі понад 149 млн гривень. В результаті діяльності організованої групи осіб, координованих колишнім державним службовцем, займав відповідальні посади - керівника Головного департаменту питань діяльності правоохоронних органів Адміністрації Президента України - Дмитра Єлманова, в майнових інтересах останнього.

Як повідомлялося раніше, "Укрексімбанк" і група компаній "БМ", власником якої є Дмитро Елманов, понад 9 років знаходяться в судових процесах, що викликані несплатою останньою 584 млн гривень проблемних кредитів і спроб вивести закладені банку активи в процесі контрольованого боржником банкрутства. Справа про банкрутство підприємства "АТП 13060", що входить в "БМ Груп", було ініційовано в Господарському суді Дніпропетровської області після зміни юридичних адрес компаній групи з Києва на Дніпро, і стало можливим завдяки раптовій появі у компаній групи величезної заборгованості за векселями перед маловідомим ТОВ "АГРО ТОП", яке крім векселів ПАТ "АТП 13060" придбала у Дмитра Єлманова контрольний пакет акцій АТП за символічну суму 3 000 гривень, що свідчить про їх зв'язок.

Своєю ухвалою у справі №904/1938/15 от 21.05.2019 року суд задовольнив клопотання ліквідатора та дав згоду на продаж майна, закладеного в ПАТ "Укрексімбанк" за іпотечним договором від 10.11.2005 р. №18105Z72. Таким чином, суд дозволив ліквідатору знизити вартість продажу заставленого в "Укрексімбанку" цілісного майнового комплексу АТ "АТП 13060" (входить до "БМ Груп") до найнижчого значення. "БМ Груп" з 2009 року була одним з найбільш великих проблемних боржників "Укрексімбанку" на загальну суму понад 20 млн доларів, проте до теперішнього часу активи АТ "АТП 13060" залишилися останнім шансом банку на часткове відшкодування збитків.

Увага ЗМІ, а також відомого блогера Олександра Дубинського привертали спроби продажу заставленого майнового комплексу АТП №13060 за низькою ціною, що відбувалися 6 серпня, 26 вересня та 18 жовтня 2019 року, організовані ліквідатором АТП і обраної ним торговельною організацією ТБ "Днепрофорвард", які мали корпоративні та інші ознаки пов'язаності з боржником, що стало приводом для звинувачень в спробі розкрадання цього майна групою осіб шляхом продажу за заниженою ціною.

Раніше повідомлялося, що Дмитро Елманов на початку 2015 року стало одним з основних фігурантів гучного скандалу, пов'язаного з отриманням чиновниками Адміністрації Президента фіктивного статусу учасника бойових дій в АТО. Як з'ясували журналісти, Єлманов, який отримав статус учасника АТО, ніколи не брав участь в бойових діях, а бував в зоні АТО виключно у відрядженнях. Після додання популярності цієї справи в ЗМІ, Єлманов втратив посаду начальника департаменту, але був призначений керівником конкурсу з відбору директора НАБУ, результатом якого стало призначення Артема Ситника. У цьому контексті, всі вжиті банком спроби припинити виведення активів за заниженими цінами, стягнути борги компаній та ініціювати порушення кримінальних розслідувань за фактами заволодіння 584 млн гривень кредитних коштів виявлялися протягом більше 5 років безрезультатними. Можна припустити, що причиною цього було те, що власник "БМ груп" входив до складу команди минулої влади. З огляду на примітивність схеми виведення активів і увагу представників нової команди до банківських махінацій епохи Порошенка, справа може стати в межах місяців результативною та записаною "до активу" розслідувань з розграбування банківської системи в епоху Порошенка.

11 жовтня в Офісі Президента відбулася нарада за станом банківської системи за участю прем'єр-міністра, керівництва НБУ, МВС, Мінфіну, на якому особлива увага було приділена вирішенню питання проблемних боргів держбанків. Як наголошується в офіційному прес-релізі Офісу Президента, більше 70% непрацюючих боргів (NPL) - 400 млрд гривень - зосереджена саме у держбанках.

Учасниця наради і новопризначена представник Президента в наглядовій раді "Укрексімбанку" Вікторія Страхова більш відверто висловила суть прийнятих рішень на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook: "Я можу бути куди більш прямолінійна, ніж прес-служба. Президент провів нараду з NPL і у Зеленського найчастіше вживане слово - результат. Господа боржники, особливо держбанків: Ви або добровільно заплатите, або сядете й заплатите. Стосується всіх".

За підсумками наради учасники ринку очікують активізації роботи правоохоронних органів щодо ряду великих боржників, особливо медіа-відомих. Кейс "Групи БМ" може стати прикладом для інших проблемних позичальників держбанків, борги яких при новому керівництві країни стали об'єктом пильної уваги на рівні Президента і керівництва силових органів.