Суд разрешил компании экс-чиновника Администрации Порошенко вывести залог из "Укрэксимбанка", – СМИ

21 мая 2019 года состоялось очередное заседание Хозяйственного суда Днепропетровской области по делу о банкротстве одного из крупных должников государственного "Укрэксимбанка" - предприятия "АТП 13060", входящего в "БМ Групп", владельцем которой является Дмитрий Елманов. Бизнесмен ранее являлся начальником Главного департамента по вопросам деятельности правоохранительных органов в Администрации Порошенко и руководил конкурсом по отбору директора НАБУ Артема Сытника.

Об этом сообщил Украинский деловой портал "Эксперт".

Своим определением по делу №904/1938/15 от 21.05.2019 суд удовлетворил ходатайство ликвидатора и дал согласие на продажу имущества, заложенного в ПАО "Укрэксимбанк" по ипотечному договору от 10.11.2005 №18105Z72. Таким образом, суд разрешил ликвидатору снизить стоимость продажи заложенного в "Укрэксимбанке" целостного имущественного комплекса АО "АТП 13060" (входящего в "БМ Групп") до произвольно низкого значения.

Возражения банка, рискующего полностью потерять залог стоимостью 5,5 млн долларов, и его ходатайство об экспертизе реальной стоимости актива были судом отклонены.

"БМ Групп" с 2009 года была одним из наиболее крупных проблемных должников Укрэксимбанк на общую сумму 15 млн долларов, однако к настоящему времени активы АО "АТП 13060" остались последним шансом банка на частичное возмещение ущерба, поскольку задолженность иных предприятий группы была постепенно нивелирована решениями различных хозяйственных судов.

По данным, распространенным в СМИ, неоплата долгов банку стала возможной за счет внезапного появления у компаний группы огромной задолженности по векселям перед малоизвестными компаниями. Как правило, такие задолженности являются частью схем организации фиктивного банкротства и вывода активов.

Ранее СМИ сообщали о том, что якобы независимая компания "Днепрофорвард", согласованная через ликвидатора судом и проводящая продажу заложенного актива Укрэксимбанка, связана черед учредителей с инициатором банкротства компанией ООО "Агро-топ", которую связывают с самим Елмановым и ликвидатором компании.

По мнению экспертов в сфере банкротства, банк в результате принятого 21 мая решения суда может потерять залог и понести ущерб на 5,5 млн долларов уже в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Елманов в начале 2015 г. стал одним из основных фигурантов громкого скандала, связанного с получением чиновниками АП фиктивного статуса участника боевых действий в АТО. Как выяснили журналисты, получивший статус участника АТО Д. Елманов никогда не принимал участие в боевых действиях, а бывал в зоне АТО исключительно в командировках. После придания известности этому делу в СМИ, Елманов потерял должность руководителя департамента, но назначен руководителем конкурса по отбору главы НАБУ, результатом которого стало назначение Артема Сытника. Возложение на чиновника столь чувствительных для главы государства задач, как сообщалось в СМИ, объяснялось вхождением в неформальный "ближний круг" бывшего Президента.

Согласно публичным данным Единого госреестра судебных решений, в последние месяцы перед сменой власти суд резко ускорил рассмотрение дела о банкротстве компании АО "АТП 13060", длящееся с 2015 года. В течение нескольких месяцев суд последовательно объявил о ликвидации компании, снял с заложенного имущества наложенным банком запреты на отчуждение и, в конечном счете, дал разрешение ликвидатору и связанному с должником "Днепрофорварду" на продажу актива независимо от его цены.

Источники в "Укрэксимбанке", знакомые с ситуацией, считают что бывший топ-чиновник АП торопится вывести залог до окончательной смены властной вертикали.

"С нарушением УК проводится не только продажа залога, принадлежащего госбанку, поскольку все участники продажи связаны с самим должником, - но и в целом схема банкротства, с самого ее начала, так как задолженность перед аффилированной с самим Елмановым компанией "Агро Топ" на сумму 135 млн гривен является бестоварной, и с точки зрения УК здесь видится прямой сговор связанных лиц с целью завладения средствами государственного банка.

Один из сотрудников банка на условиях анонимности дал такую оценку ситуации: "Тот факт, что ликвидатор по делу и якобы независимый "Днепрофорвард" под руководством Елманова торопятся продать актив де-факто самому же должнику за условные 5 гривен, - мы прекрасно понимаем, как и мотивацию суда, системно отклоняющего ходатайства госбанка.

Очевидно, Дмитрий Алексеевич, при проведении "независимого конкурса" по прозрачному отбору подконтрольного ему "Днепрофорварда", который обязан "честно продать" банковский залог, использовал умения, накопленные в АП при организации конкурса на отбор "независимого" главы НАБУ Сытника, - который вскоре, как известно, стал ездить к Порошенко за указаниями.

За последние 5 лет госбанки потеряли активы на миллиарды долларов в пользу должников, связанных с бывшей властью. Ни один из организаторов этих схем, к ответственности не привлекался, хотя вся информация по ним собрана и у самих банков, и у оперативных подразделений СБУ, и, скорее всего, после перемены руководства общественность узнает много нового по этой теме. Случай с "АТП 13060" – один из многих десятков подобных, но Елманов слишком затянул процесс и может не успеть довести задуманное до конца, так как уже через месяц этой схемой могут заняться правоохранительные органы под новым руководством".