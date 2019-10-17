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17 жовтня 2019, четвер, 12:23 26
Суспільство 2019-10-17T12:34:02+03:00
Українські Новини
Батьків школярів будуть штрафувати за прогули

Батьків школярів будуть штрафувати за прогули

Школярі. Фото: pixabay
Школярі. Фото: pixabay

Батьки школярів можуть заплатити серйозний штраф за систематичні пропуски шкільних занять своїх дітей.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів № 684, передає РБК.

В документі сказано, що за відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів поспіль з невідомих причин або без поважних причин, навчальний заклад невідкладно зобов'язане надати інформацію службі у справах дітей, а ті (за необхідності) – повідомити поліцію.

Уточнюється, що поважною причиною відсутності дитини в школі є хвороба, відпочинок з батьками або інші сімейні обставини. Один з батьків зобов'язаний повідомити шкільну установу про те, що дитина буде відсутній, і надати письмову заяву.

Якщо дитина не відвідувала уроки з причини хвороби звертався до лікаря, то доказом поважної причини може стати медична довідка. Якщо ж такої немає, то потрібно заява від батька або матері про те, що у відповідний період дитина перебувала вдома під їх наглядом.

Якщо дитина систематично пропускає заняття без поважної причини, а навчальний заклад не має інформації про те, де він знаходиться, то за законом батьків можна притягнути до адміністративної відповідальності.

Такі справи розглядають на засіданнях суду. У перший раз суд може призначити попередження або штраф у розмірі від 850 до 1700 грн.

Якщо ситуація повториться, то батькам загрожує серйозний штраф у розмірі від 1700 до 5100 грн, без урахування судового збору.

Раніше Українські Новини повідомляли, що змінилося в школах з 1 вересня.

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