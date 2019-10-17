Суд припинив виробництво за позовом про незаконність договору купівлі-продажу Приватбанку

Господарський суд Києва призупинив провадження у справі за позовом колишніх акціонерів про визнання недійсним договору купівлі-продажу Приватбанку.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

"Суддя Шкурдова вчора прийняла рішення про зупинення провадження у цій справі до розгляду іншої справи, яка не розглядається Господарським судом. Поки не буде розглянуто інша справа, це справа не буде розглядатися", - повідомив він.

8 жовтня Господарський суд Києва завершив стадію з'ясування у справі за позовом екс-акціонерів про визнання недійсним договору купівлі-продажу Приватбанку.

Суд призначив судові дебати на 10:30 17 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, 15 жовтня Апеляційний суд Лондона виніс рішення, яким підтвердив, що англійський суд має юрисдикцію розглядати позов Приватбанку проти колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Госпсуд Києва "замінували" у день дебатів позовом про незаконність договору купівлі-продажу Приватбанку.