КС розглядає конституційність скасування монополії адвокатів: Рябошапка не прийшов

Конституційний Суд почав розгляд конституційності законопроєкту №1013 Президента Володимира Зеленського про скасування адвокатської монополії.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Засідання КС почалося о 10:00.

Слухання проходять у відкритому режимі.

На засіданні присутні: представник Ради в КС Ольга Совгиря, представники Національної асоціації адвокатів Олександр Дроздов, Марина Ставнійчук та Оксана Каденко, а також представник академії адвокатури Сергій Гончаренко.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка не прийшов до Конституційного Суду на розгляд справи про конституційність скасування монополії адвокатів на захист в судах.

Про це повідомив голова КС Олександр Тупицький, передають Українські Новини.

Він повідомив, що Рябошапка був запрошений на засідання, але надіслав лист, в якому повідомив, що не зможе взяти в ньому участь.

Також Рябошапка у своєму листі зазначив, що підтримує в цьому питанні позицію Верховної Ради, тобто таким чином дав зрозуміти, що підтримує скасування адвокатської монополії.

Як повідомляли Українські Новини, вчені Одеської юракадемії та Національного університету Я. Мудрого за збереження монополії адвокатів у судах.

НААУ закликає Зеленського та Раду зняти з розгляду законопроект про скасування адвокатської монополії. Асоціація підкреслює, що запропоновані зміни суперечать Конституції України та грубо порушують права людини, адже у статті 131-2 зазначено, що реалізація права громадянина здійснюється за рахунок представництва його інтересів у суді професійним правозахисником - адвокатом