КС розглядає конституційність скасування монополії адвокатів: Рябошапка не прийшов

Конституційний Суд почав розгляд конституційності законопроєкту №1013 Президента Володимира Зеленського про скасування адвокатської монополії.\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.\r\nЗасідання КС почалося о 10:00.\r\nСлухання проходять у відкритому режимі.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа засіданні присутні: представник Ради в КС Ольга Совгиря, представники Національної асоціації адвокатів Олександр Дроздов, Марина Ставнійчук та Оксана Каденко, а також представник академії адвокатури Сергій Гончаренко.\r\nГенеральний прокурор Руслан Рябошапка не прийшов до Конституційного Суду на розгляд справи про конституційність скасування монополії адвокатів на захист в судах.\r\nПро це повідомив голова КС Олександр Тупицький, передають Українські Новини.\r\nВін повідомив, що Рябошапка був запрошений на засідання, але надіслав лист, в якому повідомив, що не зможе взяти в ньому участь.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакож Рябошапка у своєму листі зазначив, що підтримує в цьому питанні позицію Верховної Ради, тобто таким чином дав зрозуміти, що підтримує скасування адвокатської монополії.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, вчені Одеської юракадемії та Національного університету Я. Мудрого за збереження монополії адвокатів у судах.\r\nНААУ закликає Зеленського та Раду зняти з розгляду законопроект про скасування адвокатської монополії. Асоціація підкреслює, що запропоновані зміни суперечать Конституції України та грубо порушують права людини, адже у статті 131-2 зазначено, що реалізація права громадянина здійснюється за рахунок представництва його інтересів у суді професійним правозахисником - адвокатом