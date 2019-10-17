підписатися на розсилку
24.65 25.1
26.9 27.6
˟
17 жовтня 2019, четвер, 08:57 31
Верховна Рада і партії 2019-10-17T11:03:53+03:00
Українські Новини
Сьогодні Рада розгляне законопроект про винагороду викривачам корупції

Сьогодні Рада розгляне законопроект про винагороду викривачам корупції

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер розгляне законопроекти №1010 про надання винагороди викривачам корупції у 2-му читанні.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Крім того, у 2-му читанні Рада розгляне законопроекти №1081 про створення єдиної електронної системи в будівництві, №1061 про управління безпекою на дорогах, №1231 про моніторинг держвиплат і №1230 про захист прав інтелектуальної власності.

У 1-му читанні вказані законопроекти №1067 щодо скасування переліку дозвільних документів у господарській діяльності, №2116 про одноосібне керівництво в Держбюро розслідувань.

У 2-му читанні парламент розгляне законопроекти про зміни до регламенту Ради (№№1036-1, 1044-1), №0906 про військову службу і №0913 про поводження з ядерними відходами, в 1-му читанні - законопроекти №1152 про посилення відповідальності за закупівлю неякісних лікарських засобів, №2161 щодо Держприкордонслужби, №1209, №1210 про адміністрування податків, а також ратифікацію угоди зі Сполученими Штатами про податкові вимоги до іноземних рахунків "FATCA" (№0001) і відповідні проекти зміни законодавства з його прийняттям (№2102, №2103).

Крім того, в порядку денному засідання вказаний питання створення тимчасової слідчої комісії з розслідування законності зміни власників телеканалів NewsOne, "112 Україна" і ZIK.

Як повідомляли Українські Новини, чинний склад ВККС розпустили і скоротили кількість членів комісії з 16 до 12.

Більше новин про: Верховная Рада Корупція

Архів
Новини
Вже 11 областей почали подачу тепла у житлові будинки 11:08 Інфографіка
Вчені Одеської юракадемії та Національного університету Я. Мудрого за збереження монополії адвокатів у судах 11:08
Платформа Бойка вимагає звіту міністра енергетики про підготовку до опалювального сезону 10:41
Без реформ і посадок "Слуга Народу" може програти місцеві вибори, - Дубинський 10:38
Поїздка Зеленського до Трампа обійшлася в 7,5 млн гривень 10:21 Документ
більше новин
Департамент молоді та спорту до кінця тижня перевірить використання коштів при закупівлі ДЮСШ "Регата" човнів 14:45
16.10.19 12:00 Брифінг: "Президенте, тримай слово!" 11:13
НАБУ розслідує справу за фактом можливих зловживань директора АРМА Янчука 11:12
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
Харківські підприємці вийшли на пікет проти дороги через "Барабашово" 10:59 Фото
більше новин
16.10.19 12:00 Брифінг: "Президенте, тримай слово!" 11:13
Поки РФ не виконає "мінські угоди", санкції ЄС скасувати не можуть, - Пристайко 22:00
Розбитий лікоть і порваний пуховик: На відому українську акторку напали роми на київському вокзалі 12:59
Українцям обмежили право подавати скарги у Велику палату Верховного Суду: закон підписано 20:39
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok