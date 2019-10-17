Сьогодні Рада розгляне законопроект про винагороду викривачам корупції

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер розгляне законопроекти №1010 про надання винагороди викривачам корупції у 2-му читанні.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Крім того, у 2-му читанні Рада розгляне законопроекти №1081 про створення єдиної електронної системи в будівництві, №1061 про управління безпекою на дорогах, №1231 про моніторинг держвиплат і №1230 про захист прав інтелектуальної власності.

У 1-му читанні вказані законопроекти №1067 щодо скасування переліку дозвільних документів у господарській діяльності, №2116 про одноосібне керівництво в Держбюро розслідувань.

У 2-му читанні парламент розгляне законопроекти про зміни до регламенту Ради (№№1036-1, 1044-1), №0906 про військову службу і №0913 про поводження з ядерними відходами, в 1-му читанні - законопроекти №1152 про посилення відповідальності за закупівлю неякісних лікарських засобів, №2161 щодо Держприкордонслужби, №1209, №1210 про адміністрування податків, а також ратифікацію угоди зі Сполученими Штатами про податкові вимоги до іноземних рахунків "FATCA" (№0001) і відповідні проекти зміни законодавства з його прийняттям (№2102, №2103).

Крім того, в порядку денному засідання вказаний питання створення тимчасової слідчої комісії з розслідування законності зміни власників телеканалів NewsOne, "112 Україна" і ZIK.

Як повідомляли Українські Новини, чинний склад ВККС розпустили і скоротили кількість членів комісії з 16 до 12.