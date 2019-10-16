У Британії оприлюднили ім'я найкрасивішої жінки світу

Британський пластичний хірург, власник центру косметичної та пластичної хірургії Джуліан Де Сільва в ході щорічного дослідження назвав ім'я найкрасивішої жінки планети 2019, чиє обличчя максимально близько до "золотого перетину". Про це повідомляє The Sun.

Американська супермодель Белла Хадід забрала звання "самих ідеальних пропорцій обличчя". Відзначається, що доктор Сільва назвав обличчя моделі еталоном краси Стародавньої Греції.

Пластичний хірург розрахував пропорції осіб кількох знаменитостей за спеціальною формулою. Дослідник виміряв розташування губ, носа, підборіддя, лоба і щелепи. В результаті Хадід виявилася найбільш близькою до "ідеалу" на 94,35%.

Співачка Бейонсе посіла другу сходинку списку найкрасивіших. За нею розташувалися актриса Ембер Герд і співачка Аріана Гранде.

Як повідомляли Українські Новини, Белла Хадід увійшла в список найпопулярніших дівчат в Instagram за 2016 рік.

Також, українців визнали найсексуальнішою в світі нацією за версією туристичної компанії Big 7 Travel, в опитуванні якій брали участь люди з усього світу.