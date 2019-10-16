підписатися на розсилку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
16 жовтня 2019, середа, 20:54 21
Шоу-бізнес 2019-10-16T22:15:01+03:00
Українські Новини
У Британії оприлюднили ім'я найкрасивішої жінки світу

У Британії оприлюднили ім'я найкрасивішої жінки світу

Белла Хадід.Фото:instagram/bellahadid
Белла Хадід.Фото:instagram/bellahadid

Британський пластичний хірург, власник центру косметичної та пластичної хірургії Джуліан Де Сільва в ході щорічного дослідження назвав ім'я найкрасивішої жінки планети 2019, чиє обличчя максимально близько до "золотого перетину". Про це повідомляє The Sun.

Американська супермодель Белла Хадід забрала звання "самих ідеальних пропорцій обличчя". Відзначається, що доктор Сільва назвав обличчя моделі еталоном краси Стародавньої Греції.

Пластичний хірург розрахував пропорції осіб кількох знаменитостей за спеціальною формулою. Дослідник виміряв розташування губ, носа, підборіддя, лоба і щелепи. В результаті Хадід виявилася найбільш близькою до "ідеалу" на 94,35%.

Співачка Бейонсе посіла другу сходинку списку найкрасивіших. За нею розташувалися актриса Ембер Герд і співачка Аріана Гранде.

Як повідомляли Українські Новини, Белла Хадід увійшла в список найпопулярніших дівчат в Instagram за 2016 рік.

Також, українців визнали найсексуальнішою в світі нацією за версією туристичної компанії Big 7 Travel, в опитуванні якій брали участь люди з усього світу.

Більше новин про: Модель Белла Хадід Найкрасивіша жінка світу

Архів
Новини
Зеленський підписав закон про посилення захисту суб'єктів господарювання 21:59
Українці на одному рівні з росіянами у ставленні до ЛГБТ, - дослідження 21:58 Інфографіка
Закон про вдосконалення держзакупівель підписано 21:27
Українцям обмежили право подавати скарги у Велику палату Верховного Суду: закон підписано 20:39
"Слуга народу" до кінця року подасть законопроект, який врегулює референдуми 20:19
більше новин
Департамент молоді та спорту до кінця тижня перевірить використання коштів при закупівлі ДЮСШ "Регата" човнів 14:45
16.10.19 12:00 Брифінг: "Президенте, тримай слово!" 11:13
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
Харківські підприємці вийшли на пікет проти дороги через "Барабашово" 10:59 Фото
Кабмін Гончарука не контролює "Центренерго" та енергетику в цілому, – Марунич 16:42
більше новин
16.10.19 12:00 Брифінг: "Президенте, тримай слово!" 11:13
Поки РФ не виконає "мінські угоди", санкції ЄС скасувати не можуть, - Пристайко 22:00
Розбитий лікоть і порваний пуховик: На відому українську акторку напали роми на київському вокзалі 12:59
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
Мінекономіки не проводило розрахунки з податкових законопроектів 1210 і 1210-1 15:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok