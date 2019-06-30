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30 июня 2019, воскресенье, 08:56 239
Общество 2019-06-30T08:56:37+03:00
Українські Новини
Украинцев признали самой сексуальной в мире нацией

Украинцев признали самой сексуальной в мире нацией

Украина выиграла опрос, в котором участвовали люди из всего мира, какая нация самая сексуальная. Об этом сообщается на сайте туристической компании Big 7 Travel, передает английская газета "Daily Mail".

"У украинцев впечатляющая внешность, поэтому они с легкостью возглавляют наш рейтинг 2019 года. Кто с этим не согласится? Неудивительно, что именно из этой страны происходит так много моделей", - говорится в рейтинге.

Отмечается, что участникам опроса не предоставлялось дополнительных объяснений значения "сексуальный", поэтому каждый воспринимал его, как считал нужным.

Напомним, что тем временем в ответ на слова Владимира Зеленского о туристических брендах Украины, среди которых "красивые женщины" сетью ширится флешмоб #Ятобінебренд и #яНеТуристичнийБренд.

иси

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