Украинцев признали самой сексуальной в мире нацией

Украина выиграла опрос, в котором участвовали люди из всего мира, какая нация самая сексуальная. Об этом сообщается на сайте туристической компании Big 7 Travel, передает английская газета "Daily Mail".

"У украинцев впечатляющая внешность, поэтому они с легкостью возглавляют наш рейтинг 2019 года. Кто с этим не согласится? Неудивительно, что именно из этой страны происходит так много моделей", - говорится в рейтинге.

Отмечается, что участникам опроса не предоставлялось дополнительных объяснений значения "сексуальный", поэтому каждый воспринимал его, как считал нужным.

Напомним, что тем временем в ответ на слова Владимира Зеленского о туристических брендах Украины, среди которых "красивые женщины" сетью ширится флешмоб #Ятобінебренд и #яНеТуристичнийБренд.

иси