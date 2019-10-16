Українцям обмежили право подавати скарги у Велику палату Верховного Суду: закон підписано

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що обмежує право громадян переглядати судові справи у Великій палаті Верховного Суду.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

У середу Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав для передачі справи на розгляд Великої палати Верховного Суду і за термінами повернення адміністративних справ" № 142-ІХ.

Законопроект вводить обмеження для подання скарг у Велику палату Верховного Суду.

Так, позивачу буде заборонено подавати скаргу в палату, якщо при розгляді справи в судах першої або апеляційної інстанцій він не заявляв про порушення правил предметної або суб'єктної юрисдикції, а також якщо він не обґрунтував це порушення наявністю судових рішень Верховного Суду в складі колегії суддів іншого касаційного суду у справі з подібною підставою і предметом позову у подібних правовідносинах.

Також можна буде подавати скаргу, якщо раніше Велика палата Верховного Суду виносила свій висновок з питання предметної або суб'єктної юрисдикції спору у подібних правовідносинах.

Як повідомляли Українські Новини, Верховний Суд закликав Раду не приймати судову реформу Зеленського до отримання висновків "Венеціанської комісії".