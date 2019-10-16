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  • Ватикан випустив електронні чотки: вони активуються після того, як їхній власник перехреститься
16 жовтня 2019, середа, 19:35 39
Європа 2019-10-16T22:00:03+03:00
Українські Новини
Ватикан випустив електронні чотки: вони активуються після того, як їхній власник перехреститься

Ватикан випустив електронні чотки: вони активуються після того, як їхній власник перехреститься

Електронні чотки з розумним хрестом. Фото: Facebook/Pope's Worldwide Prayer Network - Vatican
Електронні чотки з розумним хрестом. Фото: Facebook/Pope's Worldwide Prayer Network - Vatican

У Ватикані представили електронні чотки з розумним хрестом. Чотки активуються після того, як їхній власник перехреститься. Браслет складається з 10 намистин, які зроблені з гематиту і чорного агата. Про це повідомляє "Meduza".

Наголошується, що в хресті знаходиться спеціальний чіп, який збирає дані про користувача, а при бажанні електронні чотки можна використовувати і як звичайний розумний браслет. Чотки підключаються до мобільного додатку, який доступний на iOS і Android. Розумні чотки вже надійшли в продаж. Пристрій обійдеться в 99 євро.


Як повідомляли Українські Новини, Папа Римський Франциск у розмові з молодими віруючими людьми з Франції назвав секс - божим даром.

Раніше Папа Римський заспокоїв гея, що його створив Бог і любить його таким.

Також Папа Римський видав для черниць інструкцію користування соцмережами.

Крім того, автомобіль Lamborghini Huracan, що належав папі римському Франциску, на якому він залишив свій автограф, був проданий на аукціоні Sotheby's за 715 тисяч євро.

Тим часом Папа Франциск визнав секс-насильство над черницями в церкві.

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