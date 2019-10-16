У Німеччині очікує суду 93-річний екс-охоронець нацистського концтабору, обвинувачений у вбивстві понад 5 тис. осіб

У німецькому місті Гамбург очікує суду 93-річний колишній охоронець нацистського концентраційного табору Штуттгоф, на ім'я Бруно Дей. Чоловіка звинувачують у причетності до вбивств 5230 людей. Про це повідомляє The Guardian.

Історія колишнього охоронця табору починається з 1944 року, коли в 17-річному віці він приєднався до батальйону SS-Totenkopfsturmbann, що в перекладі означає "Мертва голова", який завідував концентраційними таборами в районі польського міста Гданськ.

Так, Бруно Дей звинувачується в співучасті у вбивствах 5230 людей в період з серпня 1944 року по квітень 1945 року. Із загальної кількості загиблих 5 тис. людей померли від тифу,через те, що їм було відмовлено в їжі, воді і медикаментах. 200 осіб були отруєні газом, 30 осіб були розстріляні.

У судовому розгляді В Гамбурзі взяли участь близько 20 співпозивачів, які пережили нацистський режим в Штуттгофі. Свідки хочуть прилетіти з Америки, Ізраїлю та Польщі для надання свідчень перед судом в кінці жовтня.

Хоча ніхто зі свідків, швидше за все, не пам'ятає обвинуваченого, судовий розгляд має велике символічне значення для багатьох жертв.

"Це не питання помсти...Подібний судовий розгляд для свідків - це швидше для того, щоб інші побачили, що сталося з ними, щоб вони заявили про несправедливість в німецькому суді, і розповіли свою історію, щоб її не забули", - сказав Маркус Хорстманн, адвокат, що представляє одного зі свідків.

В одному з інтерв'ю Дей, як повідомляється, зізнався, що в ті дні часто чув крики і знав про всі нюанси вбивств в той час.

"Я, напевно, знав, що це були євреї, які не вчиняли злочини і ні в чому не були винні, але вони були там, лише тому, що вони були євреями...І вони мають право жити і працювати, як і будь-яка інша людина", - сказав він.

Незважаючи на це, обвинувачений не вважає себе співучасником у вбивствах.

"Яка була б користь від мого відходу, вони б знайшли когось іншого", – заявив Дей.

У свою чергу, жертви геноциду не погоджуються з такою позицією, заявляючи, що обвинувачений міг би битися на східному фронті замість того, щоб служити охоронцем у концтаборі. Бруно Дей апелює тим, що не міг піти на фронт з-за хвороби серця.

Прокурори вважають, що саме охоронці зіграли ключову роль в організації масових вбивств в Штуттгофі, перешкоджаючи втечі ув'язнених. За попередніми підрахунками експертів, в концтаборі загинуло 65 тис. осіб до 9 травня 1945 року, коли табір був звільнений військами СРСР.

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