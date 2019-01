"Мир отмечает День памяти жертв Холокоста на фоне роста насилия, вызванного ненавистью, и признаков того, что молодое поколение меньше знает о геноциде евреев, цыган и других народов во время Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Today is Holocaust Memorial Day. Together, we must learn from genocide, challenge prejudice and create a better future.



Watch and share our film for #HolocaustMemorialDay pic.twitter.com/llk5GS3Znh