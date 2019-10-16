Дочка російського олігарха Ротенберга вийшла з бізнесу ТРЦ Ocean Plazа

Донька російського олігарха Аркадія Ротенберга Лілія вийшла зі складу кінцевих бенефіціарів компанії "Інвестиційний союз "Либідь", яка володіє торгово-розважальним центром Ocean Plaza в Києві в той час, як Ротенберг більше не володіє Ocean Plaza .

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, передають Українські Новини.

Також Лілія Ротенберг вийшла зі складу кінцевих бенефіціарів компанії "Авангард-Віларт", яка значиться кінцевим бенефіціарним власником "ІС "Либідь". Станом на 16 жовтня кінцевими власниками "ІС "Либідь" також вказані кіпрська компанія Ocean Plaza Prodject і "Джейпракаш Валлабга".

Ця особа також є кінцевим бенефіціаром "Авангард-Віларт".

Станом на жовтень "ІС "Либідь" числиться засновником компанії "Алакріті", яка розташована за адресою вул. Лаврська, 20а. Компанію було створено у вересні 2018 року. За цією ж адресою зареєстровано компанію "Глобал Інвест", засновником якої є компанія з управління активами "ЮДП Ессет Менеджмент".

Остання входить до групи UFuture бізнесмена Василя Хмельницького. Спочатку ТРЦ Ocean Plaza був спільним проєктом компаній "КАН Девелопмент" і UDP. У липні 2012 року вони передали функції централізованого керування проєктом компанії "ТПС Недвижимость" (Росія).

Як повідомляли Українські Новини, пропозиція торговельної нерухомості зросла на 6% в Києві. Раніше суд заарештував ТРЦ "Караван" у Києві.