Диверсія в оборонці: СБУ підозрює екс-заступника міністра економіки в роботі на російські спецслужби

Служба безпеки України почала розслідувати можливу роботу на російські спецслужби колишнього заступника міністра економічного розвитку і торгівлі, спрямовану на зрив виробництва великокаліберних снарядів в Україні.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українськi Новини.

Так, з ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду Києва випливає, що з 5 червня поточного року Головне слідче управління СБУ веде розслідування по ст. 111 (держзрада) Кримінального кодексу.

Встановлено, з 2017 року по теперішній час екс-заступник міністра економіки, а також громадянин США, представник американської компанії «Gray Fox Logistics» - громадянин України і директор Державного підприємства "Український центр "Безпека" на шкоду обороноздатності і економічної безпеки України здійснюють дії, спрямовані на надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Так, в серпні 2015 року, громадянин США, виконуючи завдання спецслужб Російської Федерації для отримання відомостей про плани постачання зброї і боєприпасів до Збройних Сил України, прибув з РФ в України з метою встановлення контактів зі співробітниками Міністерства економічного розвитку і торгівлі та державних підприємств, задіяних в реалізації Державного оборонного замовлення.

Надалі, він, дізнавшись про наміри української сторони налагодити серійне виробництво снарядів 152-155 мм, вступив з колишнім заступником міністра економічного розвитку і директором ДП в злочинну змову.

СБУ вказує, що фігуранти злочинної схеми, заздалегідь не маючи наміру поставляти Україні необхідне обладнання, організували укладення між ДП "Безпека" і заводом «Артем» секретного контракту від 15 грудня 2017 року на виконання державного оборонного замовлення.

Згідно з данним контрактом, на завод мало бути закуплено і поставлено обладнання для забезпечення технічного переозброєння і реконструкції діючих виробничих потужностей, необхідних для забезпечення серійного виробництва корпусів снарядів калібру 152 і 155 міліметрів, терміном виконання до 30 грудня 2019 року.

У даний час в ході досудового розслідування у СБУ виникла необхідність в проведенні дослідження зазначеного контракту експертним шляхом для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Суд в жовтні поточного року задовольнив клопотання і призначив почеркознавчу експертизу.

Директором ДП "Український центр "Безпека" є Владислав Глазунов, а заступником міністра економіки, що відповідає за оборонну сферу, з липня 2016 по вересень 2019 року був Юрій Бровченко.

Як повідомляли Українськi Новини, Генеральна прокуратура зареєструвала 3 кримінальні провадження за фактом розкрадання державних коштів при виконанні державного оборонного замовлення з виготовлення боєприпасів, мінометів і закупівлі бронемашин в Польші.

В 2018 році Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" (Київ), що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", запустила виробничу лінію з виготовлення великокаліберних снарядів для артилерійської установки "Гіацинт".