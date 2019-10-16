ГПУ открыла три дела по факту хищений при изготовлении оружия и закупке бронемашин в Польше

Генеральная прокуратура зарегистрировала 3 уголовных производства по факту хищения государственных средств при исполнении государственного оборонного заказа по изготовлению боеприпасов, минометов и закупке бронемашин в Польше. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"Генеральная прокуратура Украины начала ряд уголовных производств по ч. 5 ст. 191 КК Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах) в преступлениях в оборонной сфере", - сказано в нем.

15 октября было зарегистрировано уголовное производство по факту возможного хищения должностными лицами предприятий оборонного комплекса бюджетных средств при исполнении государственного оборонного заказа по изготовлению 152-мм боеприпасов для артиллерийской системы "Гиацинт".

Также, в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по факту незаконного использования бюджетных средств при изготовлении 82-мм миномета "Верба" и начато досудебное расследование по факту закупки бронемашин Oncilla польской компании "Mista" по завышенным ценам.

Как сообщали Українськi Новини, Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал 22 компании на общую сумму в 869,266 млн гривен за согласованные антиконкурентные действия во время проведения Министерством обороны тендеров на закупки услуг питания для военнослужащих.

Также ГБР опубликовало разговоры в Минобороны о закупке бракованных бронежилетов для армии. Бракованные бронежилеты, закупленные Минобороны, изъяты ГБР. Кроме того, Служба безопасности Украины подозревает чиновников Министерства обороны в организации поставок некачественных продуктов Вооруженным силам.