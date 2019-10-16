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16 жовтня 2019, середа, 16:56 10
Зовнішня політика 2019-10-16T18:45:03+03:00
Українські Новини
Перша і головна стурбованість: В ООН обурилися безкарністю нападів на журналістів

Перша і головна стурбованість: В ООН обурилися безкарністю нападів на журналістів

Журналістика. Фото: TV5 Запоріжжя
Журналістика. Фото: TV5 Запоріжжя

Моніторингова місія Організації Об'єднаних націй в Україні стурбована безкарністю нападів на журналістів.

Про це заступник голови моніторингової місії Бенджамін Моро повідомив на засіданні комітету Верховної Ради з питань свободи слова, передають Українські новини.

"Наша перша і головна стурбованість - фізичні напади на журналістів, блогерів і представників ЗМІ. Зовсім нещодавно журналіст Вадим Комаров, 20 червня, був жорстоко атакований і помер через кілька місяців. Крім того, винних у нападі на Шеремета не покликано до відповіді за 3 роки", - зазначив він.

Представник ООН заявив, що в усіх звітах організації згадується неприпустимість безкарності таких нападів.

"Ми завжди наголошуємо, що поки винні в нападі користуються безкарністю за свої попередні порушення, то неможливо забезпечити безпечне середовище для журналістів", - сказав дипломат.

Згадувалися і напади на пресконференцію у виданні "Укрінформ" 30 липня.

"Коли поліція прибула на місце злочину, то порушники все ще були там, проте поліція не ідентифікувала їх, щоб потім висунути їм обвинувачення", - зазначив заступник голови моніторингової місії.

Моро закликав депутатів публічно засуджувати напади на ЗМІ та продовжити практику тимчасових слідчих комісій, як у випадку з комісією Ради з розслідування нападу на виконувачку обов'язків керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк.

Як повідомляли Українські Новини, журналісти зі 150 країн провели марш солідарності з вимогою покарати вбивць Павла Шеремета та інших загиблих колег. НСЖУ заявив, що у травні зафіксовано 7 інцидентів фізичної агресії щодо медійників.

Тим часом НСЖУ та Freedom House почали кампанію з боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів.

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