Моніторингова місія Організації Об'єднаних націй в Україні стурбована безкарністю нападів на журналістів.\r\nПро це заступник голови моніторингової місії Бенджамін Моро повідомив на засіданні комітету Верховної Ради з питань свободи слова, передають Українські новини.\r\n"Наша перша і головна стурбованість - фізичні напади на журналістів, блогерів і представників ЗМІ. Зовсім нещодавно журналіст Вадим Комаров, 20 червня, був жорстоко атакований і помер через кілька місяців. Крім того, винних у нападі на Шеремета не покликано до відповіді за 3 роки", - зазначив він.\r\nПредставник ООН заявив, що в усіх звітах організації згадується неприпустимість безкарності таких нападів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Ми завжди наголошуємо, що поки винні в нападі користуються безкарністю за свої попередні порушення, то неможливо забезпечити безпечне середовище для журналістів", - сказав дипломат.\r\nЗгадувалися і напади на пресконференцію у виданні "Укрінформ" 30 липня.\r\n"Коли поліція прибула на місце злочину, то порушники все ще були там, проте поліція не ідентифікувала їх, щоб потім висунути їм обвинувачення", - зазначив заступник голови моніторингової місії.\r\nМоро закликав депутатів публічно засуджувати напади на ЗМІ та продовжити практику тимчасових слідчих комісій, як у випадку з комісією Ради з розслідування нападу на виконувачку обов'язків керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, журналісти зі 150 країн провели марш солідарності з вимогою покарати вбивць Павла Шеремета та інших загиблих колег. НСЖУ заявив, що у травні зафіксовано 7 інцидентів фізичної агресії щодо медійників.\r\nТим часом НСЖУ та Freedom House почали кампанію з боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів.