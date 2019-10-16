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16 жовтня 2019, середа, 15:24 63
Судова влада 2019-10-16T18:45:04+03:00
Українські Новини
Суд зобов'язав НАБУ розслідувати справу щодо держсекретаря Кабміну

Суд зобов'язав НАБУ розслідувати справу щодо держсекретаря Кабміну

Володимир Бондаренко. Фото: wikimedia.org
Володимир Бондаренко. Фото: wikimedia.org

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити справу про можливі зловживання державного секретаря Кабінету Міністрів Володимира Бондаренка.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

До Вищого антикорупційного суду надійшла скарга щодо неправомірних дій державного секретаря Кабінету Міністрів і про наявність в його діях ознак вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу, а також частини 1 і 2 ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю).

У ній зазначено, що заява про злочин Бондаренка надійшла до НАБУ, але бюро його направило до поліції, відмовивши таким чином у відкритті справи.

У зв'язку з цим до суду було подано скаргу на дії НАБУ, і 9 жовтня суд задовольнив її та зобов'язав бюро зареєструвати кримінальне провадження за вказаним фактом.

Як повідомляли Українські Новини, держсекретар Кабміну Бондаренко заробив 67 тисяч гривень у січні. Раніше держсекретар Кабміну отримав надбавку в 40 тис. грн за те, що виконує "особливо важливу роботу". Тим часом держсекретар Кабміну Бондаренко володіє третиною квартири в Києві.

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