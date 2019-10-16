"Укрзалізниця" планує запустити український потяг в бориспільський аеропорт

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" має намір запустити потяг українського виробництва за маршрутом "Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль" до кінця поточного року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов, передають Українські Новини.

"До кінця року ми запустимо на цьому маршруті ("Київ - аеропорт "Бориспіль") новий потяг українського виробництва", - написав він.

Кравцов відзначив, що запуск нового потяга буде сприяти збільшенню пасажиропотоку на даному напрямку. В даний час зазначеним маршрутом користуються понад 3 тис. пасажирів на добу.

Кравцов додав, що на зазначеному маршруті практично готова вже і зупинка на станції "Видубичі", і вона також буде відкрита наприкінці року.

Як повідомляли Українські Новини, 30 листопада 2018 року "Укрзалізниця" відкрила залізничне сполучення за маршрутом "Київ - аеропорт "Бориспіль".

В 2018 році акціонерне товариство "Укрзалізниця" збільшило чистий прибуток на 78%, або на 89,9 млн гривень, до 203,9 млн гривень порівняно з 2017 роком (114 млн гривень), збільшивши дохід на 12,8% до 83,4 млрд гривень.

ПАТ "Укрзалізниця" розпочало свою господарську діяльність 1 грудня 2015 року, а 31 жовтня 2018 року Кабінет Міністрів вирішив змінити форму власності публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" на приватне акціонерне товариство.

До складу "Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також інші підприємства і організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

Також "Укрзалізниця" вирішила сформувати запас вагонів на період пікових перевезень вантажів.