підписатися на розсилку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
16 жовтня 2019, середа, 13:17 12
Силові структури 2019-10-16T15:15:02+03:00
Українські Новини
СБУ затримала екс-бойовика батальйону "Зоря", підозрюваного в артобстрілах луганського аеропорту

СБУ затримала екс-бойовика батальйону "Зоря", підозрюваного в артобстрілах луганського аеропорту

Бойовик батальйону
Бойовик батальйону "Зоря".

Служба безпеки України затримала колишнього бойовика батальйону "Зоря" самопроголошеної "Луганської народної республіки", підозрюваного в артилерійських обстрілах луганського аеропорту. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Колишній бойовик так званого "батальйону "Зоря" терористичної організації ЛНР затриманий Службою безпеки України при перетині лінії розмежування в Донецькій області. Він планував повернутися в тимчасово окупований Донецьк", - сказано в ньому.

У ході перевірки оперативники спецслужби встановили, що уродженець Харкова брав активну участь у бойових діях проти українських військових.Слідчі Служби безпеки України, зокрема, з'ясували, що чоловік вступив в ряди незаконного збройного формування "Зоря" у серпні 2014 року. Він пройшов спеціальну бойову підготовку і згодом прийняв участь у боях на луганському напрямку.

Чоловік у складі артилерійського розрахунку терористів обстрілював луганський аеропорт і цивільні об'єкти. Екс-бойовик був затриманий і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляли Українські Новини, Новопсковський районний суд Луганської області засудив до 4 років позбавлення волі умовно колишнього бойовика, поставляв пально-мастильні матеріали з Росії для "народної міліції" ЛНР.

Більше новин про: бойовик Затримання СБУ Бойовики ЛНР

Архів
Новини
Верховна Рада схвалила скандальний законопроект Зеленського про судову реформу, - ЗМІ 15:32
Влада повинна виконувати свої передвиборчі обіцянки щодо миру, а не йти на поводу у вулиці, – Льовочкін 15:27
"Укрзалізниця" планує запустити український потяг в бориспільський аеропорт 15:20
Порошенко вкотре не з'явився на допит в ДБР 15:20
Дані Speedtest від Ookla: швидкість мобільного інтернету в Україні зросла, Київстар є лідером 14:59 Прес-реліз
більше новин
Департамент молоді та спорту до кінця тижня перевірить використання коштів при закупівлі ДЮСШ "Регата" човнів 14:45
16.10.19 12:00 Брифінг: "Президенте, тримай слово!" 11:13
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
Марш УПА завершився біля Офісу Президента 17:46
Харківські підприємці вийшли на пікет проти дороги через "Барабашово" 10:59 Фото
більше новин
16.10.19 12:00 Брифінг: "Президенте, тримай слово!" 11:13
Поки РФ не виконає "мінські угоди", санкції ЄС скасувати не можуть, - Пристайко 22:00
Бойовики використали заборонені міномети: загинуло двоє військовослужбовців 09:20
Розбитий лікоть і порваний пуховик: На відому українську акторку напали роми на київському вокзалі 12:59
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok