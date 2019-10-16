СБУ затримала екс-бойовика батальйону "Зоря", підозрюваного в артобстрілах луганського аеропорту

Служба безпеки України затримала колишнього бойовика батальйону "Зоря" самопроголошеної "Луганської народної республіки", підозрюваного в артилерійських обстрілах луганського аеропорту. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Колишній бойовик так званого "батальйону "Зоря" терористичної організації ЛНР затриманий Службою безпеки України при перетині лінії розмежування в Донецькій області. Він планував повернутися в тимчасово окупований Донецьк", - сказано в ньому.

У ході перевірки оперативники спецслужби встановили, що уродженець Харкова брав активну участь у бойових діях проти українських військових.Слідчі Служби безпеки України, зокрема, з'ясували, що чоловік вступив в ряди незаконного збройного формування "Зоря" у серпні 2014 року. Він пройшов спеціальну бойову підготовку і згодом прийняв участь у боях на луганському напрямку.

Чоловік у складі артилерійського розрахунку терористів обстрілював луганський аеропорт і цивільні об'єкти. Екс-бойовик був затриманий і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляли Українські Новини, Новопсковський районний суд Луганської області засудив до 4 років позбавлення волі умовно колишнього бойовика, поставляв пально-мастильні матеріали з Росії для "народної міліції" ЛНР.